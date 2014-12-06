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أمريكا تؤكد تأجيل سحب قواتها من أفغانستان

6/12/2014

وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل

قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل السبت إن الولايات المتحدة ستؤجل سحب ما يصل إلى ألف من قواتها من أفغانستان، مضيفا أن هذه القوات قد تبقى في البلاد خلال الشهور الأولى من عام 2015.

وأكد هيغل بذلك رسميا تغييرا في جدول الولايات المتحدة لسحب القوات كانت تقارير أشارت إليه من قبل وقال إن القوات الأمريكية في أفغانستان قد تنخفض فقط إلى 10800 جندي في مطلع العام المقبل وليس إلى 9800 جندي كما كان مقررا في الأساس.

وقال هيغل "لكن تفويض الرئيس لن يغير مهام قواتنا أو الجدول الزمني على المدى الطويل لسحبها." وتعتزم الولايات المتحدة خفض القوات إلى 5500 جندي في عام 2016 ثم تواجد في شكل سفارة عام 2017.

أبدى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل السبت ثقته في قدرة القوات الافغانية الدفاع عن كابول في أعقاب زيادة في وتيرة الهجمات على العاصمة الافغانية. وتأتي زيارة هاجل التي لم يعلن عنها مسبقا قرب نهاية العام الأكثر دموية في أفغانستان منذ بداية الحرب على حركة طالبان في عام 2001 لاسيما بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في العاصمة.

وصرح هيغل للصحفيين قبل هبوط طائرته في كابول "أثق في أن قوات الأمن الأفغانية قادرة على الدفاع عن كابول." ومن المتوقع أن يناقش هيغل مسألة الأمن في محادثاته مع المسؤولين الأفغان والقادة العسكريين الأمريكيين.

وهذه أخر زيارة يقوم بها هيغل لكابول بصفته وزيرا للدفاع عقب تقديم استقالته من منصبه في 24 نوفمبر تشرين الثاني. وهون مسؤول بوزارة الدفاع يرافق هيغل من شأن الهجمات التي دفعت مدير شرطة العاصمة إلى الاستقالة في مطلع الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول "زادت وتيرة الهجمات .يبدو ان طالبان تنسق الجهود لشن هجمات كبيرة لإعطاء انطباع بعدم الاستقرار."

وحتى مطلع نوفمبر تشرين الثاني بلغ عدد الضحايا من قوات الأمن الافغانية نحو 4600 قتيل بزيادة ستة بالمئة عن عام 2013.

ووجهت انتقادات لاستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرامية لخفض القوات الامريكية بما في ذلك من الجمهوريين في الكونجرس الذين يقولون أن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس ضد طالبان قد تهدر على غرار ما يشهده العراق من عنف طائفي بعد انسحاب القوات الامريكية.

تأتي زيارة هيغل قبل أسابيع فقط من النهاية الرسمية للمهمة القتالية للقوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي وخفض حاد للقوات الغربية في أفغانستان.

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