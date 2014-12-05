وفاة 17 مهاجرا وإنقاذ 278 في مضيق صقلية

قارب مهاجرين غير الشرعيين

قال سلاح البحرية الإيطالية يوم الجمعة إن بحارته أنقذوا 278 مهاجرا كانوا يستقلون زوارق مطاطية في مضيق صقلية لكنهم عثروا على 16 جثة لمهاجرين وتوفي مهاجر بعد قليل من وصول البحارة.

وأضاف أنه يبدو أن من توفوا تعرضوا لانخفاض في ضغط الدم وجفاف في أحد ثلاثة زوارق عثر عليها يوم الخميس جنوبي جزيرة لامبيدوزا. وكان هناك 75 ناجيا من الزورق الذي كانت به الجثث و202 أنقذوا من زورقين آخرين وجدا في نفس المنطقة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة توفي 3200 مهاجر هذا العام خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا من إفريقيا. ويهرب كثيرون من اللاجئين من الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان في بلادهم.

في سياق متصل بموضوع الهجرة، قالت السلطات الإسبانية الجمعة إنه تم انقاذ ثمانية وعشرون مهاجرا قبالة السواحل جنوب البلاد، ولكن 23 آخرين مازالوا في عداد المفقودين. وبدأت فرق الإنقاذ عملها قبالة سواحل مدينة الميريا جنوب شرقي البلاد بعد أن بدأت خدمات الإنقاذ عملية البحث في البحر المتوسط يوم أمس الخميس.

وقالت السلطات الإسبانية إن أنباء وردت تفيد بأن سفينة المهاجرين كانت تواجه محنة في عرض البحر، بعد الابحار من شمال أفريقيا.

وقال مسؤول بارز إن السلطات قلقة للغاية بشأن مصير هؤلاء المفقودين. ووفقا للحكومة الإسبانية، وصل نحو 3200 مهاجر من شمال أفريقيا إلى إسبانيا خلال عام 2013 – بانخفاض يقدر بنسبة 15 % عن العام السابق.