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"ناسا" تنجح في إطلاق المركبة الفضائية "أوريون"

5/12/2014

نجحت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في محاولتها الثانية اليوم الجمعة لإطلاق مركبتها الفضائية "أوريون" في رحلة تجريبية طال انتظارها. 

و انطلق الصاروخ الذي يحمل المركبة "أوريون" بدون أي رواد  فضاء على متنها الساعة 07:05 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (12:05 بتوقيت  جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء في الساحل الشرقي لفلوريدا. 
وتراجعت توقعات ناسا بتوافر الظروف المواتية لإطلاق المركبة من ستين إلى أربعين بالمئة بسبب هبوط الأمطار على المنطقة الليلة الماضية.
وذكرت ناسا على موقعها الإلكتروني أن الفنيين بدأوا في ضخ الأكسجين السائل داخل المحركات النفاثة الثلاثة للصاروخ دلتا 4 حيث أن المحركات  تستهلك الأكسجين والهيدروجين السائل لتوفير قوة الدفع اللازمة للانطلاق.
وألغت ناسا أمس الخميس إطلاق المركبة بسبب مشكلة فنية في صمامات الوقود.
ومن المقرر أن تشهد الرحلة الفضائية القيام بدورتين حول كوكب الارض ، وخلال الدورة الثانية سوف يقطع الصاروخ مسافة 5800 كيلومترا في الفضاء ثم يبدأ في العودة ليعبر المجال الجوي للأرض بسرعة 32 ألف كيلومتر في  الساعة وتتولد حرارة مرتفعة تصل إلى 2200 درجة مئوية.
والهدف الرئيسي من هذه الرحلة التجريبية هو تقييم أداء الصاروخ والمركبة  أوريون التي سيستقلها الطاقم في رحلاتهم مستقبلا. وتهدف ناسا لإرسال رواد فضاء في مهمة إلى المريخ في منتصف ثلاثينيات القرن الجاري. 

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