حماس: إهمال حكومة التوافق للقطاع الصحى بغزة جريمة وطنية

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة ما اعتبرته إهمال حكومة التوافق الوطنى للقيام بمسئولياتها.

واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها سامى أبو زهرى، في بيان صحفي اليوم، أن تقصير الحكومة تجاه الوضع الصحي بغزة جريمة وطنية، وحمل أبو زهرى حكومة التوافق المسئولية الكاملة عن كل التداعيات الصحية الخطيرة المترتبة على هذا الإهمال بحسب البيان.

وفي سياق متصل، حذر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة من اتخاذ اللجنة العليا للطوارئ التابعة لوزارته لإجراءات وصفها بـالقاسية والصعبة خلال الساعات القليلة المقبلة مع استمرار أزمة إضراب عمال النظافة التى تعصف بالقطاع الصحي الحكومي.

وقال القدرة، في تصريح صحفي، إن الوزارة ستتخذ إجراءات قاسية من بينها إغلاق عشرات الأقسام والعيادات الخارجية لحين توفر الجو الصحي المناسب لاستئناف العمل، وذكر أن أزمة إضراب عمال النظافة جراء عدم تلقيهم رواتبهم، لازالت تلقى بظلالٍ كارثية على الوضع في قطاع غزة، وأنه حتي اللحظة لا يوجد أفق لحل الأزمة.

وأشار إلي أن الوزارة اضطرت بسبب أزمتى نقص الوقود وإضراب عمال النظافة إلى إغلاق أقسام ومرافق صحية مهمة تقدم آلاف الخدمات للمواطنين كإغلاق مستشفى الحرازين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد سوء وضعه، علاوة على حرمان أكثر من 360 مريضا من إجراء عمليات جراحية وصفها بالحرجة.

وطالب القدرة، الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامى الحمدالله بإنقاذ القطاع الصحي وتحمل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة.

وكانت شركات النظافة العاملة في المستشفيات والمرافق الصحية بغزة قد أخطرت وزارة الصحة بنيتها التوقف عن العمل بالكامل وحتى إشعار آخر بسبب عدم تلقيها لمستحقاتها المالية منذ 6 أشهر.