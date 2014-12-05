البث الحي
منوعات

جنوب أفريقيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة مانديلا

5/12/2014

أحيت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة الذكرى السنوية الأولى لوفاة نيلسون مانديلا أول رئيس لها بعد نظام الفصل العنصري ، في مراسم بسيطة لكنها مفعمة بالعواطف القوية.

وقالت "جارسا ميشيل" أرملة مانديلا أمام جمع من أقاربه وكبار الشخصيات في  مبنى يونيون وهو المقر الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا في بريتوريا "عندما رحل قال أترككم في سلام وأريد أن تعيشوا في سلام".

وأضافت "السلام هو هبة الإرث الذي تركه" ، مضيفة أن جنوب أفريقيا لا تزال "أمامها طريق طويل للتغلب على الانقسامات بسبب العنصرية والعرق والديانات والنوع".

وقام أقاربه وأصدقاؤه ووزراء ونساء وأطفال بوضع أكاليل الزهور تحت قدمي تمثال منديلا في حديقة مبنى يونيون حيث احتشد أشخاص من عامة الشعب. 

وتتضمن مراسم إحياء ذكرى وفاة مانديلا أيضا ثلاثة دقائق من الحداد وقرع الأجراس وخطاب يلقيه سيريل رامافوسا نائب رئيس جنوب أفريقيا وصلوات مشتركة بين كل الأديان , وستجرى المراسم في جميع أنحاء البلاد.
وتوفي مانديلا في 5 كانون أول 2013 عن عمر يناهز 95 عاما.

وكانت حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سجنته لمدة 27 عاماً بسبب نشاطاته المناهضة للتمييز العنصري بما في ذلك سنوات من الأشغال الشاقة التي أضرت بصحته.
وبعد إطلاقه من السجن عام 1990، سعى مانديلا لتحقيق المصالحة في البلاد وإلى تكوين جنوب أفريقيا جديدة يعيش فيها السود والبيض على قدم المساواة.
وبعد انهيار نظام الفصل العنصري الذي استمر 46 سنة فاز مانديلا بأول  انتخابات ديمقراطية عام 1994 وعمل لمدة خمس سنوات كأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

إيطاليا تدعو إلى عدم التصعيد مع تركيا وأردوغان: أي عقوبات أوربية لا تعنينا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)