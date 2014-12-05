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تنظيم الدولة يواصل عمليات تهريب النفط من حقل بشمال بغداد

5/12/2014

أفادت مصادر عراقية اليوم الجمعة إن تنظيم الدولة الإسلامية لازال يواصل عمليات تهريب النفط الخام عبر الشاحنات إلى كردستان من احد  الحقول النفطية التي يسيطر عليها منذ 6 أشهر في أحد المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين170 كيلومترا شمالي بغداد.
وقالت مصادر،لم يتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية إن "عمليات نقل النفط الخام التي تقوم بها عناصر بتنظيم الدولة من حقل عجيل  النفطي في ناحية العلم التي تقع تحت سيطرة التنظيم منذ حزيران/يونيو  الماضي لاتزال مستمرة وترسل إلى جهات مجهولة بواسطة شاحنات عبر الأراضي المسيطر عليها  في كركوك والموصل ثم تصل إلى أراضي كردستان ومن ثم إلى إيران وسورية".
وأوضحت إن "حقل عجيل النفطي يقع غربي جبال حمرين في ناحية العلم وتبلغ  طاقته الإنتاجية نحو 30 الف برميل يوميا ويضم احتياطي كبير يصل إلى 3 مليارات برميل".

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