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المركبة الفضائية "اوريون" تهبط في المحيط الهادئ

5/12/2014

المركبة الفضائية "أوريون"

أكملت  المركبة  الفضائية "أوريون"  التي تمثل الجيل المقبل من مركبات الفضاء بنجاح  رحلتها التجريبية التي استغرقت أربع ساعات ونصف الساعة وهبطت بسلام كما  هو مقرر لها في المحيط الهادئ.

وقال أحد المسؤولين بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية( ناسا) :" ها هي  مركبتك الفضائية الجديدة  يا أمريكا. وقالت ناسا إن المركبة لم تصادف  أية مشاكل خلال رحلتها التجريبية وذلك في تقييم مبدئي لأدائها.

وقد عادت مرة أخرى إلى الأرض بعد ان هدأت من سرعتها مظلات ضخمة ذات  اشرطة من اللونين الابيض والبرتقالي وسيتم استعادتها عن طريق سفن  البحرية الأمريكية.   وقالت ناسا إن الظروف كانت مواتية تماما لرحلة  عودتها إلى الوطن.

انطلقت الصاروخ الذي يحمل المركبة "أوريون" بدون أي رواد  فضاء على متنها الساعة 07:05 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (12:05 بتوقيت  غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء في الساحل الشرقي لفلوريدا. 

وذكرت ناسا على موقعها الإلكتروني أن الفنيين ضخوا الأكسجين السائل داخل المحركات النفاثة الثلاثة للصاروخ دلتا 4 حيث أن المحركات  تستهلك الأكسجين والهيدروجين السائل لتوفير قوة الدفع اللازمة للانطلاق.  وكان أن ألغت ناسا الخميس إطلاق المركبة بسبب مشكلة فنية في صمامات الوقود.

و أفادت ناسا أن الهدف الرئيسي من هذه الرحلة التجريبية هو تقييم أداء الصاروخ والمركبة  أوريون التي سيستقلها الطاقم في رحلاتهم مستقبلا. وتهدف ناسا لإرسال رواد فضاء في مهمة إلى المريخ في منتصف ثلاثينيات القرن الجاري.

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