الاتحاد الوطني الحر يعلن دعمه للسبسي في الانتخابات

المرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي

أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر ثالث قوة برلمانية في تونس الجمعة دعمه للباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقررة أواخر ديسمبر /كانون الأول الحالي.

ويتنافس السياسي المخضرم السبسي في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية مع الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي بعد إخفاقهما في الحصول على نسبة الخمسين في المئة زائد واحد اللازمة للفوز من الجولة الأولى التي جرت في 23 نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وجاء السبسي في المركز الأول بعد حصوله على (39,46 %) من الأصوات يليه المرزوقي بنسبة (33.4 % ).

وقال سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في مؤتمر صحفي "بعد استشارة هياكل الحزب وقواعده وقع اتخاذ القرار بمساندة الباجي قائد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية."

ودخل الرياحي وهو رجل اعمال ورئيس النادي الافريقي التونسي لكرة القدم الدور الاول من الانتخابات الرئاسية لكنه حل في المركز الخامس وحصل على ( 5.55 %) من الأصوات.

وأضاف "الحزب لم يتخذ قراره بناء على فكرة مسبقة أو ايديولوجيا معينة بل تعامل مع ما هو موجود في المشهد السياسي على أساس تغليب المصلحة الوطنية".

ويسعى المرشحان لجولة الإعادة إلى طلب الدعم من عددٍ من الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية التي دفعت بمرشحين لها في الجولة الأولى.

وفاز حزب نداء تونس بزعامة السبسي بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي بعدما حصد 86 مقعدا متغلباً على حزب النهضة الذي حل ثانيا برصيد 69 مقعدا بينما حل حزب الاتحاد الوطني الحر ثالثا وله 16 مقعدا. ولا يملك رئيس البلاد صلاحية كبيرة فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية ولكن يمكنه اقتراح قوانين في حين يتمتع رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان بصلاحيات أكبر.