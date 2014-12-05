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الاتحاد الانجليزي يتهم بالوتيلي بسبب تعليق على انستاغرام

5/12/2014

ماريو بالوتيلي

قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم  يوم الجمعة إنه وجه اتهاما لماريو بالوتيلي مهاجم ليفربول الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز بسبب تعليق نشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الانترنت.

واعتذر مهاجم منتخب ايطاليا يوم الثلاثاء الماضي عن تعليق له على صفحته بتطبيق انستاجرام الذي بدا انه ينطوي على إشارات "عنصرية معادية للسامية". وحذف بالوتيلي البالغ من العمر 24 عاما التعليق في وقت لاحق.

وقال الاتحاد الانجليزي بموقعه على الانترنت "يبدو ان لاعب ليفربول قد انتهك مادة في لائحة الاتحاد لان تعليقه كان مسيئا و/أو مهينا و/أو غير لائق."

واضاف "كما يشار إلى أن التعليق مثل ‘انتهاكا جسيما’ كما هو موضح في اللائحة في ظل تضمنه لإشارة لأصل عرقي و/أو لون و/أو عرق و/أو جنسية و/أو ديانة أو اعتقاد." وأمام بالوتيلي حتى 15 ديسمبر كانون الاول الجاري للرد على الاتهام.

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