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استطلاع رأى: 60% من الإسرائيليين يريدون رحيل نتنياهو

5/12/2014

أظهر استطلاع للرأى أجرى فى إسرائيل ، أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الخسارة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 17 مارس المقبل، حيث أظهرت النتائج أن نسبة 60% من المشاركين لا يريدون نتنياهو بعد الآن.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير بثته على موقعها الإلكترونى الجمعة عن أن الاستطلاع الذى ضم شريحة من البالغين، حيث تم سؤالهم حول ما إذا كانوا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء عقب الانتخابات أم لا، فكانت النتيجة أن 60% من المشاركين قالوا "لا"، في حين قال "نعم" نسبة 34% منهم، بينما لم تبد نسبة 6% رأيا.

كما شمل الاستطلاع العديد من قادة الأحزاب الإسرائيلية، حيث طلب من العينة المستطلعة آراؤها اختيار بديل لنتنياهو من بين هؤلاء القادة، إذا كانت هناك انتخابات مباشرة لاختيار رئيسا للوزراء..ففي مقارنة بين نتنياهو ووزير الاتصالات والرفاهية الاجتماعية السابق موشيه كحلون، فضل 46% من المشاركين كحلون، مقابل 36% لنتنياهو، في حين صوت نسبة الـ18% المتبقية بعدم معرفتهم.

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