أوباما يختار آشتون كارتر لمنصب وزير الدفاع

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن الجمعة اختيار آشتون كارتر المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وزيرا للدفاع.



وإذا أقر مجلس الشيوخ الاختيار سيتولى كارتر المنصب خلفاً للوزير السابق السناتور الجمهوري تشاك هاجل الذي استقال من منصبه.



وذكر المسؤول أن أوباما سيعلن الأمر في الساعة العاشرة صباحا (15:00 بتوقيت جرينتش) في البيت الأبيض. وكانت مصادر قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن أوباما استقر على اختيار كارتر للمنصب.



وتولى كارتر من قبل منصب نائب وزير الدفاع بين عامي 2011 و2013.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن استقالته الأسبوع الماضي لم تكن بسبب "خلافات كبيرة" مع الرئيس باراك أوباما نافيا ما تردد بانه أقيل أو استقال لسوء ادارة من جانب البيت الأبيض.



وقال هاجل في أول تصريحات علنية بشأن استقالته في 24 نوفمبر تشرين الثاني إنه قرر ترك منصبه بعد أن استخلص من عدة محادثات مع الرئيس بأن الوقت قد حان الآن لإجراء تغيير في قيادة وزارة الدفاع.



وأضاف هاجل "كان قرار مشترك استند إلى المناقشات التي أجريناها" موضحا أن المحادثات لم يشارك فيها اي من المساعدين.



وتابع أنه كانت هناك دائما خلافات حول قضايا صغيرة مثل الإسلوب والسرعة والنهج لكنه قال إنه يعتبر أوباما صديقا "ولم تكن هناك خلافات كبيرة في أي من المجالات الرئيسية."