البث الحي
منوعات

أوباما يتعهد بزيادة المساعدات للأردن

5/12/2014

الرئيس الأمريكي والعاهل الاردني

ابلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما العاهل الأردني الملك عبد الله  الجمعة أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مساعداتها لبلاده وتقديم ضمانات قروض إضافية. وقال أوباما الذي كان يتحدث بعد زيارة الملك الأردني للبيت الأبيض إنهما ناقشا القضية الإيرانية وإنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستغتنم الفرصة للتوصل لاتفاق في المحادثات النووية مع القوى الغربية.

وأضاف أوباما للصحفيين "أطلعت جلالته على مفاوضاتنا مع إيران وأوضحت له أننا نفضل عدم الاتفاق عن التوصل لاتفاق سيء لكننا نواصل  التمسك بإمكانية أن نتمكن من القضاء على خطر حصول إيران على سلاح نووي."

وتابع قائلا "لا يمكننا تحديد ما إذا كانت إيران ستغتنم هذه  الفرصة أم لا حتى الآن لكننا سنواصل المحاولة خلال الأشهر القليلة  القادمة وسنطلع الأردن على ذلك." وترى واشنطن الأردن حليفا هاما في المنطقة وأشاد أوباما بالمملكة لاستضافة اللاجئين الذين شردتهم الحرب في سوريا.

في سياق منفصل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدما بطيئا لكن مطردا في مكافحة "تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد".

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

إيطاليا تدعو إلى عدم التصعيد مع تركيا وأردوغان: أي عقوبات أوربية لا تعنينا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)