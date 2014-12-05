أوباما يتعهد بزيادة المساعدات للأردن

الرئيس الأمريكي والعاهل الاردني

ابلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما العاهل الأردني الملك عبد الله الجمعة أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مساعداتها لبلاده وتقديم ضمانات قروض إضافية. وقال أوباما الذي كان يتحدث بعد زيارة الملك الأردني للبيت الأبيض إنهما ناقشا القضية الإيرانية وإنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستغتنم الفرصة للتوصل لاتفاق في المحادثات النووية مع القوى الغربية.

وأضاف أوباما للصحفيين "أطلعت جلالته على مفاوضاتنا مع إيران وأوضحت له أننا نفضل عدم الاتفاق عن التوصل لاتفاق سيء لكننا نواصل التمسك بإمكانية أن نتمكن من القضاء على خطر حصول إيران على سلاح نووي."

وتابع قائلا "لا يمكننا تحديد ما إذا كانت إيران ستغتنم هذه الفرصة أم لا حتى الآن لكننا سنواصل المحاولة خلال الأشهر القليلة القادمة وسنطلع الأردن على ذلك." وترى واشنطن الأردن حليفا هاما في المنطقة وأشاد أوباما بالمملكة لاستضافة اللاجئين الذين شردتهم الحرب في سوريا.

في سياق منفصل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدما بطيئا لكن مطردا في مكافحة "تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد".