ناسا ترجئ اطلاق "أورويون" إلى الجمعة

سفينة الفضاء "اورويون"

أرجأت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) الخميس إطلاق سفينة الفضاء " اورويون" إلى الغد الجمعة بسبب رياح عاتية وعيوب فى صمامات الطرد. واخفق الفنيون في علاج مشكلة الصمامات أثناء عملية الإقلاع، ما أجبر وكالة ناسا على ارجاء الرحلة التجريبية للسفينة " أورويون" إلى الجمعة والتي من المتوقع أن تمثل بداية حقبة جديدة في استكشاف الفضاء الخارجي.

وتعتمد فرص إطلاق السفينة "اورويون" إلى الفضاء بشكل كبير على الظروف الجوية. وقالت ناسا على موقعها على الإنترنت بعد إعلانها عن إلغاء الإطلاق "حدد فريق الإطلاق مؤقتا ليكون يوم(الجمعة)الساعة 07:05 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويكون وقت نافذة الإطلاق ساعتان و 39 دقيقة مثلما حدث اليوم".

وبمجرد الإطلاق، يستغرق الصاروخ، "دلتا 4" الذي صنعته شركة يونايتد لونش أليانس"، 17 دقيقة ليصل إلى مداره حول الأرض.

والصاروخ مصمم ليصل إلى سرعة الصوت خلال دقيقة واحدة و25 ثانية من زمن الطيران. وبعد ذلك بوقت قصير، سيتخلص من صاروخي دفع وبعدها سيتخلص من الثالث.

ومن المقرر أن يدور الصاروخ مرتين حول الأرض، وفي الدورة الثانية، سيكون الصاروخ وصل إلى قطع آلاف الكيلومترات في الفضاء.

وطبقا لناسا "تم تصميم أوريون لتحمل رواد فضاء في مهام استكشافية في عمق الفضاء بما في ذلك رحلة إلى أحد الكويكبات ثم أخيرا إلى المريخ".