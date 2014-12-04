مقتل 19 من قوات النظام في تفجير بمحيط مطار دير الزور العسكري

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل ما لا يقل عن 19 عنصراً من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني اثر تفجير سيارة مفخخة عند بناء المسمكة الواقع في محيط مطار دير الزور العسكري.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه يوم الخميس إن مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية فجر نفسه داخل عربة مفخخة الخميس عند بناء المسمكة الواقع في محيط مطار دير الزور العسكري ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 عنصراً من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها.

وأشار المرصد أن اشتباكات تبعت التفجير، في منطقة حويجة المريعية، القريبة من أسوار مطار دير الزور العسكري، تزامنت مع قصف عنيف لتنظيم "الدولة الإسلامية" على قرية الجفرة التي تسيطر عليها قوات النظام، ومواقع قوات النظام داخل مطار دير الزور العسكري.

، فيما قصفت قوات النظام مناطق في محيط المطار، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 7 عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" واستيلاء التنظيم على دبابتين وعربة مدرعة ومدفعية ورشاشات ثقيلة.