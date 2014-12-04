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مقتل 13 جندياً عراقياً و7 مسلحين من تنظيم الدولة في بعقوبة

4/12/2014

أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 13 جندياً وسبعة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في حوادث عنف متفرقة في مدينة بعقوبة  57 كم شمال شرق  بغداد.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن اشتباكات اندلعت بين عناصر من تنظيم الدولة في قوات تابعة لعمليات دجلة في مناطق الشرقية لناحية  قرة تبة شمال بعقوة ما أدى إلى مقتل خمسة من الجيش وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوته.

وأشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الأمنية تساندها قوات البيشمركة ومتطوعي الحشد الشعبي وبين مسلحي داعش في ناحية جلولاء 60 كم شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود بينهم عناصر من  الحشد الشعبي وإصابة 3 اخرين بجروح متفاوتة .
وأفادت بأن الطيران العسكري العراقي نفذ طلعاته الجوية بقصف مواقع لتنظيم الدولة في القرى التابعة لجبال حمرين لناحية السعدية 60 كم شمال  شرق بعقوبة  ما أدى إلى مقتل سبعة مسلحين من تنظيم الدولة وإصابة ستة آخرين .

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