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كيري: على روسيا إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي

4/12/2014

 وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس إن روسيا وضعت نفسها في عزلة بسبب تصرفاتها في أوكرانيا ولا يمكنها إعادة بناء مصداقيتها الدولية إلا إذا انهت دعمها للانفصاليين الموالين لها.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطابه عن حالة الاتحاد في موسكو يوم الخميس بلاده بأنها محاطة بأعداء يسعون لتدميرها.

وفي كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قال كيري إن موسكو اخفقت في الوفاء بتعهداتها في اتفاق مينسك الذي ابرم في سبتمبر أيلول لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال كيري "الولايات المتحدة والبلدان التي تدعم سيادة أوكرانيا وحقوقها لا تسعى إلى مواجهة."

وأضاف "لا نسعى ولا نرغب في رؤية روسيا منعزلة بسبب أفعالها. لكننا في واقع الأمر على اقتناع بأن بمقدور موسكو إعادة بناء الثقة والعلاقات إذا ساعدت ببساطة في تهدئة التوتر واتخذت الآن خطوات لتنفيذ اتفاق مينسك."

وقال إنه بالإضافة إلى الوفاء بتعهداتها في اتفاق مينسك يتعين على موسكو أيضا سحب القوات الروسية والأسلحة من شرق اوكرانيا واستخدام نفوذها لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا لدفعهم على إطلاق سراح كل ما لديهم من رهائن.

وأشار كيري إلى أن دعم "الانفصاليين" أضر بروسيا. وقال "النتيجة هي ضرر لمصداقيتها وسيتحمل مواطنوها ثمنا اقتصاديا وانسانيا باهظا."

لكن بوتين قال إن تدخل روسيا في أوكرانيا له ما يبرره بسبب دعم الغرب "لانقلاب" في كييف.كما أكد أن الحرب التي تلت ذلك في جنوب شرق أوكرانيا واحتل فيها انفصاليون مؤيدون لروسيا منطقة يطلقون عليها الآن "روسيا الجديدة" اثبتت أن سياسة موسكو كانت صائبة.

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