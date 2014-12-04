كأس أمم أفريقيا : القرعة تضع الجزائر في مجموعة نارية

وقع منتخب الجزائر في مجموعة نارية إلى جانب غانا والسنغال وجنوب أفريقيا إثر قرعة كأس أمم أفريقيا 2015 لكرة القدم المقررة بين 17 كانون الثاني/يناير و8 شباط/فبراير المقبلين في غينيا الاستوائية والتي سحبت يوم الأربعاء في عاصمتها مالابو.

وصنفت الجزائر من منتخبات الدرجة الثانية من القرعة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وصيفة النسخة الأخيرة ومالي وتونس، فوقع منتخبها في مجموعة ثالثة تعتبر الأقوى في النهائيات القارية.

ويبحث منتخب ثعالب الصحراء تحت إشراف الفرنسي كريستيان غوركوف عن لقبه الثاني بعد الأول عام 1990 علما بأنه حل وصيفاً في 1980.

هذا و أوقعت القرعة منتخب تونس ضمن مجموعة متوازنة إلى حد كبير متجنباً مواجهة كبار منتخبات القارة.



وستلعب تونس ضمن المجموعة الثانية في مواجهة زامبيا المتوجة باللقب قبل عامين إضافة للكونجو الديمقراطية والرأس الأخضر.



إلا أن البلجيكي جورج ليكنز مدرب المنتخب التونسي أعرب عن اعتقاده بان القرعة أوقعت فريقه في مجموعة صعبة.



وقال ليكنز عقب سحب القرعة "المجموعة صعبة وليست سهلة وسنتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد لضمان التأهل للدور الثاني."



لكن مدرب تونس أبدى رضاه في الوقت ذاته لتجنب الوقوع في مجموعة قوية مثل المجموعة الثالثة والتي تضم قوى كبرى في القارة وهي غانا والسنغال وجنوب افريقيا والجزائر.



وبلغت تونس نهائيات أمم أفريقيا للمرة 12 على التوالي بعد أن تصدرت مجموعتها السابعة بالتصفيات بدون أي هزيمة.



وأنهت تونس مشوارها في التصفيات في قمة مجموعتها برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن السنغال التي ضمنت أيضا ظهورها في النهائيات بينما أخفقت مصر حاملة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب

في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.



وتحمل تونس والجزائر آمال العرب في كأس أمم افريقيا بعد فشل مصر والسودان في التأهل واستبعاد المغرب من المشاركة بعد تجريده من تنظيم البطولة.



وستستضيف غينيا الاستوائية النهائيات في الفترة من 17 يناير كانون الثاني وحتى الثامن من فبراير شباط من العام المقبل بعد تجريد المغرب من حق الاستضافة عقب طلبه تأجيل المنافسات بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا بعد تفشيه في دول غرب أفريقيا.