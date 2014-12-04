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فرنسا تسحب قواتها من أفريقيا الوسطى مع انتشار أممي

4/12/2014

قوات حفظ السلام الفرنسية

قال مسؤولون ودبلوماسيون إن فرنسا ستسحب قواتها من جمهورية افريقيا الوسطى فيما تقترب قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة من استكمال انتشارها لكن باريس ستبقي على قوة للرد السريع دعما للمنظمة الدولية.

وكان ألفا جندي فرنسي قد انتشروا في المستعمرة الفرنسية السابقة بعدما تدخلت باريس قبل عام لوقف العنف بين ميليشيات ومقاتلي جماعة سيليكا  الذين استولوا على السلطة وأغلبهم.

وكافحت القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويبلغ قوامها نحو 7500 جندي لمساعدة حكومة انتقالية في فرض سيطرتها على البلد الغني بالمعادن.

وقال الجنرال اريك بيلو ديه مينيير قائد القوة الفرنسية إن عدد قواته سينخفض بالتوازي مع زيادة قوات الأمم المتحدة والتي من المقرر أن تصل إلى عشرة آلاف فرد بحلول 30 أبريل نيسان.

وأضاف أنه بمجرد استكمال انتشار قوات الأمم المتحدة فإن قواته ستعيد تنظيم نفسها وستصبح قوة صغيرة ربما تتمركز في العاصمة بانجي.

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