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الجيش الأمريكي يراقب تدريبات لتنظيم الدولة في ليبيا

4/12/2014

قال قائد القوات الأمريكية ديفيد رودريجيز في افريقيا يوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي يراقب عن كثب نشاطا حديثا لتنظيم الدولة الإسلامية لتدريب مئتي مقاتل في شرق ليبيا.
 
وأضاف رودريجيزأنه لم يتضح بعد ما إذا كان يتعين على القوات الأمريكية استهداف هذا النشاط، كذلك لم يصدر يصدرأي أوامر بملاحقة معسكرات التدريب في الوقت الراهن.
 
وقال رودريجيز خلال مؤتمر صحفي أجري في وزارة الدفاع الأمريكية " نتابعه الأمربدقة بالغة لنرى كيف يتطورحيث أنه في الوقت الحاضرمجرد أمر صغير وحديث للغاية، وعلينا أن نتابع كيف يمضي الامر."
  
وأشار أنه لم يتضح فيما إذا كان وراء هذه المجموعات التدريبية شبكة ضخمة وقيادات بارزة معروفة من التنظيم. 
 

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