الجيش الأمريكي يراقب تدريبات لتنظيم الدولة في ليبيا

قال قائد القوات الأمريكية ديفيد رودريجيز في افريقيا يوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي يراقب عن كثب نشاطا حديثا لتنظيم الدولة الإسلامية لتدريب مئتي مقاتل في شرق ليبيا.



وأضاف رودريجيزأنه لم يتضح بعد ما إذا كان يتعين على القوات الأمريكية استهداف هذا النشاط، كذلك لم يصدر يصدرأي أوامر بملاحقة معسكرات التدريب في الوقت الراهن.



وقال رودريجيز خلال مؤتمر صحفي أجري في وزارة الدفاع الأمريكية " نتابعه الأمربدقة بالغة لنرى كيف يتطورحيث أنه في الوقت الحاضرمجرد أمر صغير وحديث للغاية، وعلينا أن نتابع كيف يمضي الامر."



وأشار أنه لم يتضح فيما إذا كان وراء هذه المجموعات التدريبية شبكة ضخمة وقيادات بارزة معروفة من التنظيم.

