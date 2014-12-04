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الأسد: سنهزم المعارضة ولن أجبر على ترك السلطة

4/12/2014

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه يتوقع أن تكون الحرب في سوريا "طويلة وصعبة", مؤكدا على أنه لن يجبر على ترك السلطة وأن المعارضة التي تسعى للإطاحة به ستهزم.

وأضاف الأسد أنه لا يمكن التكهن بموعد انتهاء الحرب مع تنظيم "الدولة الإسلامية" وغيرهم من الخصوم لكنه أكد على أنهم "فشلوا في كسب تأييد الشعب السوري" مما سمح للجيش بتحقيق مكاسب ميدانية.

وقال الأسد "الجيش السوري ليس في كل مكان… ومن المستحيل أن يكون موجودا في كل مكان. وبالتالي ففي أي مكان ليس فيه الجيش السوري يأتي الإرهابيون من الحدود ويدخلون إلى تلك المنطقة."

وأضاف "هي ليست حربا بين جيشين لكي نقول انهم أخذوا جزءا وأخذنا جزءا. الحرب ليست بهذه الطريقة الآن.

من جانب آخر قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 19 من أفراد الجيش والمسلحين قتلوا عندما هاجم مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" قاعدة دير الزور الجوية في شرق سوريا.

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