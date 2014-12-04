اختيار محمد الناصر القيادي بنداء تونس رئيسا للبرلمان

انتخب أول برلمان تونسي محمد الناصر الرجل الثاني في حزب نداء تونس رئيسا له في أولى خطوات مسار التحول الديمقراطي في الانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.



ويهيمن حزب نداء تونس على 86 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217 بعد فوزه في الانتخابات متقدماً على منافسه الإسلامي حزب النهضة الذي فاز في أول انتخابات عقب انتفاضة عام 2011.



ويشغل محمد الناصر منصب نائب رئيس حزب نداء تونس كما شغل عدة حقائب وزارية مع الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إضافة إلى عمله في الأمم المتحدة.

وتولى الناصر أيضا مهمة مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

الجدير بالذكر أن محمد الناصر هو المرشح الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب.