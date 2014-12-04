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إسرائيل تواصل فتح معبر كرم أبو سالم

4/12/2014

قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستدخل عبر معبر كرم  أبو سالم اليوم الخميس 500 شاحنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن فتوح القول إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاعات المساعدات والمواصلات.
وأشار إلى أن من بين الشاحنات المدخلة ستكون مئة شاحنة محملة بالمواد الخاصة بالبنية التحتية للطرق وذلك للمشاريع القطرية.
كما سيتم ضخ كميات من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء و الخاص أيضا  بالمواصلات والبنزين وغاز الطهي.
ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد حاليا الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى القطاع ، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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