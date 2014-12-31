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عباس يوقع عشرين اتفاقية دولية أهمها الجنائية الدولية

31/12/2014
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيف-رويترز)

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من فشل مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي بسب استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو لرفضه، ويدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017.

وتمهد هذه الخطوة -التي بات من المؤكد أن تغضب إسرائيل والولايات المتحدة- السبيل للمحكمة كي تتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات.

جاءت هذه التطورات بعد رفض مجلس الأمن مشروع قرار عربي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو لإفشال المشروع.

من جهته اعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن فيتو أميركا ووتصويت أستراليا ضد المشروع  هو خذلان للشعب الفلسطيني ويتنافى مع الشرعية الدولية.

وقال في حينه إن القيادة الفلسطينية ستجتمع بشكل مساء الأربعاء، كي تتخذ خطوات فورية سيتم إعلانها، واعتبر أن الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني.

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