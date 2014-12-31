البث الحي
منوعات

انفجار وسط احتفال للحوثيين بإب وسط اليمن

31/12/2014
 الانفجار أدى لمقتل أكثر من 30 شخصا (وكالات)

لقي أكثر من 30 شخصاً مصرعهم إثر قيام شخص بتفجير نفسه في فعالية نظمتها جماعة الحوثيين في مدينة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر للجزيرة أن محافظ إب يحيى الأرياني نجا من الهجوم، وأن "المهاجم قام بتفجير حزام ناسف كان يرتديه في قاعة احتفال للحوثيين بذكرى المولد النبوي الشريف".

وطوّق المسلحون الحوثيون مكان الانفجار، ومنعوا المواطنين من الاقتراب، كما أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتجمهرين.

وفي سياق الحادث قالت مصادر طبية يمنية إن 33 شخصا على الأقل لقوا مصرعه في الحادث، مضيفة أن 20 جثة على الأقل من بينها جثث لنساء وأطفال نقلت إلى مستشفى الثورة في مدينة إب في حين نقلت 13 جثة أخرى إلى مستشفى المنار.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)