انفجار وسط احتفال للحوثيين بإب وسط اليمن

الانفجار أدى لمقتل أكثر من 30 شخصا (وكالات)

لقي أكثر من 30 شخصاً مصرعهم إثر قيام شخص بتفجير نفسه في فعالية نظمتها جماعة الحوثيين في مدينة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر للجزيرة أن محافظ إب يحيى الأرياني نجا من الهجوم، وأن "المهاجم قام بتفجير حزام ناسف كان يرتديه في قاعة احتفال للحوثيين بذكرى المولد النبوي الشريف".

وطوّق المسلحون الحوثيون مكان الانفجار، ومنعوا المواطنين من الاقتراب، كما أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتجمهرين.

وفي سياق الحادث قالت مصادر طبية يمنية إن 33 شخصا على الأقل لقوا مصرعه في الحادث، مضيفة أن 20 جثة على الأقل من بينها جثث لنساء وأطفال نقلت إلى مستشفى الثورة في مدينة إب في حين نقلت 13 جثة أخرى إلى مستشفى المنار.