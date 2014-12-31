المرزوقي يتنازل عن الهدايا التي تلقاها خلال رئاسته

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي (EPA-أرشيف)

في بادرة هي الأولى من نوعها لرئيس عربي منتهية ولايته قرر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي التنازل عن جميع الهدايا التي تلقاها من رؤساء وملوك الدول خلال توليه الحكم وقيادة المرحلة الانتقالية للبلاد عقب اندلاع انتفاضة أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وسلم المرزوقي الأربعاء مقاليد السلطة للباجي قايد السبسي زعيم حزب حركة نداء تونس الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال المرزقي في بيان بهذه المناسبة "اعترافا مني بفضل هذا الشعب العظيم الذي منحني شرف تولي مهمة رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية التي شهدت خصوصا إرساء دستور جديد، فإني أتنازل عن جميع المنقولات "التي تلقيتها خلال فترة رئاستي" لفائدة الدولة التونسية تنازلا صريحا ناجزا لا رجعة فيه".

وأضاف المرزوقي "منقولات من مختلف الأنواع أهديت لي شخصيا وإلى أفراد عائلتي"، وكشف أن المنقولات متمثلة في عدد من الهدايا الثمينة التي تلقاها من رؤساء وملوك الدول خلال الزيارات التي قام بها إلى بلدانهم أو خلال استقبال وفودهم.

يذكر أن المنصف المرزوقي خسر في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 44.32% من أصوات الناخبين مقابل 55.68% لمنافسه الباجي قايد السبسي.

وكان المرزوقي انتخب رئيسا لتونس في إطار اتفاق لتقاسم السلطة بين حركة النهضة الإسلامية وشريكيها العلمانيين الأصغر في الائتلاف التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قبل ثلاثة أعوام.

والمرزوقي طبيب بشري وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان وسجن عام 1994 بعدما تحدى زين العابدين بن علي في انتخابات رئاسية.