الفيتو الأميركي ضد فلسطين تاريخ من الانحياز لإسرائيل

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| الجلسة التي استخدمت فيها واشنطن النقض الفيتو ضد القرار (EPA)
هكذا تمضي القضية الفلسطينية تدور بين شقىّ رحى الأمم المتحدة ومجلس الأمن دون أن يبرز أي نور بنهاية نفق سيف الفيتو المسلط على رقبة أي قرار يقترب أو يحاول المس بإسرائيل ولو بتوجيه اللوم أو حتى العتاب.. لا حل يبدو في الأفق هكذا بدت الأمور بالنسبة للفلسطينيين، الفيتو الأميركي سيف مسلط يقف حجرا عثرة أمام أي محاولة لإعلان الدولة الفلسطينية ولو على أنقاض فلسطين التاريخية.
هكذا فعلتها واشنطن وبكل بساطة دون غضاضة أو أي شعور بالذنب أو الحرج التاريخي فقد رفعت مندوبة الولايات المتحدة يدها للمرة الثانية والأربعين مستخدمة حق "الفيتو" لصالح إسرائيل وضد كل مشروعات القرارات التي تخدم القضايا العربية والفلسطينية.
والمفارقة العجيبة أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو في تاريخها 79 مرة منها 41 مرة لصالح إسرائيل ومصالحها فلم تقبل أميركا أي قرارا يمس بإسرائيل مهما كان مخففا حتى ولو كان من باب توجيه اللوم والعتاب لها.
وبهذه الخلفية التاريخية لم يكن مفاجئا لأحد أن تقف واشنطن ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني، الذي وزعته سفيرة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار على أعضاء مجلس الأمن الدولي والذى يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إطلاقِ سراح السجناء والمعتقلين، تسوية القضايا العالقة بما فيها المياه، مع إضافة بند جديد يشير إلى عملية وقف الاستيطان وآخر يتعلق بالجدار الفاصل.
القرار حظي بتأييد ثماني دول في المجلس الأمن، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت من ضمنها بريطانيا، وعارضته الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.
وفيما يلي سرد للمرات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة الـ"فيتو" لصالح إسرائيل منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى الآن:
10 سبتمبر 1972
- ضد مشروع
قرار يتضمن شكوى بشأن عدوان إسرائيل على لبنان.
26 يوليو 1973
- ضد مشروع
قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
8 ديسمبر 1975
- ضد مشروع
قرار يدين شن إسرائيل ضربات جوية على لبنان.
26 يناير 1976
- ضد مشروع
قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير ويدعو إسرائيل
للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينة.
25 مارس 1976
- ضد مشروع
يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.
29 يونيو 1976
- ضد مشروع
قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
30 أبريل 1980
- ضد مشروع
قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة
التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.
19 يناير 1982
- ضد مشروع
قرار يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ضمها مرتفعات الجولان السورية.
2 أبريل 1982
- ضد مشروع
قرار يشجب مخالفة إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين محاولة إسرائيل اغتيال
رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.
20 أبريل 1982
- ضد مشروع قرار
يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
8 يونيو 1982
- ضد مشروع
قرار يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان.
26 يونيو 1982
- ضد مشروع
قرار يطالب بوقف فوري لأعمال العنف في لبنان.
6 أغسطس 1982
- ضد مشروع
قرار يدين عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات مجلس الأمن 516 و517.
2 أغسطس 1983
- ضد مشروع
قرار يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي.
6 سبتمبر 1984
- ضد مشروع
قرار يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة واستقلال لبنان.
12 مارس 1985
- ضد مشروع
قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان.
13 سبتمبر 1985
- ضد مشروع
قرار يستهجن الإجراءات القمعية لإسرائيل ضد السكان العرب.
17 يناير 1986
- ضد مشروع
قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان.
30 يناير 1986
- ضد مشروع
قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة
لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.
6 فبراير 1986
- ضد مشروع
قرار يدين اعتراض إسرائيل لطائرة مدنية ليبية.
18 يناير 1988
- ضد مشروع
قرار يدين الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.
1 فبراير 1988
- ضد مشروع
قرار يدعو إسرائيل للموافقة على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، ويطالب بالحد من
العمليات الانتقامية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
15 أبريل 1988
- ضد مشروع
قرار يحث إسرائيل على الالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين الاحتلال لاستخدامه
سياسة القبضة الحديدية في قمع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب
طردها ثمانية فلسطينيين.
10 مايو 1988
- ضد مشروع
قرار يدين غزو القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان.
14 ديسمبر 1988
- ضد مشروع
قرار يدين الهجوم الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في 9 ديسمبر من نفس العام.
17 فبراير 1989
- ضد مشروع
قرار يدين سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة.
9 يونيو 1989
- ضد مشروع
يدين سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة.
7 نوفمبر 1989
- ضد مشروع
قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
31 مايو 1990
- ضد مشروع
قرار يدعو لإرسال لجنة دولية تقوم بالتحقيق مع شخص قام بقتل 7 عمال فلسطينيين.
17 مارس 1995
- ضد مشروع
قرار يطالب إسرائيل بوقف قرار مصادرة أراض في القدس الشرقية.
7 مارس 1997
- ضد مشروع
قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان.
27 مارس 2001
- ضد مشروع
قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
14 ديسمبر 2001
- ضد مشروع
قرار يطالب بالوقف الفوري لأحداث العنف الإسرائيلية الفلسطينية.
20 ديسمبر 2002
- ضد مشروع
قرار يدين إسرائيل لقتلها موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة،
فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي
الفلسطينية.
16 سبتمبر 2003
- ضد مشروع
قرار يطالب إسرائيل بوقف التهديدات بشأن التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
14 أكتوبر 2003
- ضد مشروع
قرار يمنع إسرائيل من توسيع سياج الأمن وهو الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل على
الأراضي الفلسطينية.
25 مارس 2004
- ضد مشروع
قرار يدين إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.
5 أكتوبر 2004
- ضد مشروع
قرار يطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والانسحاب من قطاع غزة.
13 يوليو 2006
- ضد مشروع
قرار يطالب بوقف عمليات الاستيطان في قطاع غزة، وإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي
الأسير لدى "حماس" مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون
الاحتلال.
11 نوفمبر 2006
- ضد مشروع
قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن
استشهاد 20 وإصابة العشرات.
18 مارس 2011
- ضد مشروع
قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها
"غير شرعية".
30 ديسمبر 2014
- ضد مشروع
قرار عربي يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال
عامين.