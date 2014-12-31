الفيتو الأميركي ضد فلسطين تاريخ من الانحياز لإسرائيل

الجلسة التي استخدمت فيها واشنطن النقض الفيتو ضد القرار (EPA)

هكذا تمضي القضية الفلسطينية تدور بين شقىّ رحى الأمم المتحدة ومجلس الأمن دون أن يبرز أي نور بنهاية نفق سيف الفيتو المسلط على رقبة أي قرار يقترب أو يحاول المس بإسرائيل ولو بتوجيه اللوم أو حتى العتاب.. لا حل يبدو في الأفق هكذا بدت الأمور بالنسبة للفلسطينيين، الفيتو الأميركي سيف مسلط يقف حجرا عثرة أمام أي محاولة لإعلان الدولة الفلسطينية ولو على أنقاض فلسطين التاريخية.

هكذا فعلتها واشنطن وبكل بساطة دون غضاضة أو أي شعور بالذنب أو الحرج التاريخي فقد رفعت مندوبة الولايات المتحدة يدها للمرة الثانية والأربعين مستخدمة حق "الفيتو" لصالح إسرائيل وضد كل مشروعات القرارات التي تخدم القضايا العربية والفلسطينية.

والمفارقة العجيبة أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو في تاريخها 79 مرة منها 41 مرة لصالح إسرائيل ومصالحها فلم تقبل أميركا أي قرارا يمس بإسرائيل مهما كان مخففا حتى ولو كان من باب توجيه اللوم والعتاب لها.

وبهذه الخلفية التاريخية لم يكن مفاجئا لأحد أن تقف واشنطن ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني، الذي وزعته سفيرة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار على أعضاء مجلس الأمن الدولي والذى يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إطلاقِ سراح السجناء والمعتقلين، تسوية القضايا العالقة بما فيها المياه، مع إضافة بند جديد يشير إلى عملية وقف الاستيطان وآخر يتعلق بالجدار الفاصل.

القرار حظي بتأييد ثماني دول في المجلس الأمن، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت من ضمنها بريطانيا، وعارضته الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

وفيما يلي سرد للمرات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة الـ"فيتو" لصالح إسرائيل منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى الآن:

10 سبتمبر 1972

ضد مشروع

قرار يتضمن شكوى بشأن عدوان إسرائيل على لبنان.

26 يوليو 1973

ضد مشروع

قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.

8 ديسمبر 1975

ضد مشروع

قرار يدين شن إسرائيل ضربات جوية على لبنان.

26 يناير 1976

ضد مشروع

قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير ويدعو إسرائيل

للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينة.

25 مارس 1976

ضد مشروع

يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

29 يونيو 1976

ضد مشروع

قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.

30 أبريل 1980

ضد مشروع

قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة

التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.

19 يناير 1982

ضد مشروع

قرار يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ضمها مرتفعات الجولان السورية.

2 أبريل 1982

ضد مشروع

قرار يشجب مخالفة إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين محاولة إسرائيل اغتيال

رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.

20 أبريل 1982

ضد مشروع قرار

يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

8 يونيو 1982

ضد مشروع

قرار يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان.

26 يونيو 1982

ضد مشروع

قرار يطالب بوقف فوري لأعمال العنف في لبنان.

6 أغسطس 1982

ضد مشروع

قرار يدين عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات مجلس الأمن 516 و517.

2 أغسطس 1983

ضد مشروع

قرار يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي.

6 سبتمبر 1984

ضد مشروع

قرار يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة واستقلال لبنان.

12 مارس 1985

ضد مشروع

قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان.

13 سبتمبر 1985

ضد مشروع

قرار يستهجن الإجراءات القمعية لإسرائيل ضد السكان العرب.

17 يناير 1986

ضد مشروع

قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان.

30 يناير 1986

ضد مشروع

قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة

لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

6 فبراير 1986

ضد مشروع

قرار يدين اعتراض إسرائيل لطائرة مدنية ليبية.

18 يناير 1988

ضد مشروع

قرار يدين الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

1 فبراير 1988

ضد مشروع

قرار يدعو إسرائيل للموافقة على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، ويطالب بالحد من

العمليات الانتقامية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

15 أبريل 1988

ضد مشروع

قرار يحث إسرائيل على الالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين الاحتلال لاستخدامه

سياسة القبضة الحديدية في قمع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب

طردها ثمانية فلسطينيين.

10 مايو 1988

ضد مشروع

قرار يدين غزو القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

14 ديسمبر 1988

ضد مشروع

قرار يدين الهجوم الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في 9 ديسمبر من نفس العام.

17 فبراير 1989

ضد مشروع

قرار يدين سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة.

9 يونيو 1989

ضد مشروع

يدين سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة.

7 نوفمبر 1989

ضد مشروع

قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.

31 مايو 1990

ضد مشروع

قرار يدعو لإرسال لجنة دولية تقوم بالتحقيق مع شخص قام بقتل 7 عمال فلسطينيين.

17 مارس 1995

ضد مشروع

قرار يطالب إسرائيل بوقف قرار مصادرة أراض في القدس الشرقية.

7 مارس 1997

ضد مشروع

قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان.

27 مارس 2001

ضد مشروع

قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

14 ديسمبر 2001

ضد مشروع

قرار يطالب بالوقف الفوري لأحداث العنف الإسرائيلية الفلسطينية.

20 ديسمبر 2002

ضد مشروع

قرار يدين إسرائيل لقتلها موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة،

فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي

الفلسطينية.

16 سبتمبر 2003

ضد مشروع

قرار يطالب إسرائيل بوقف التهديدات بشأن التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

14 أكتوبر 2003

ضد مشروع

قرار يمنع إسرائيل من توسيع سياج الأمن وهو الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل على

الأراضي الفلسطينية.

25 مارس 2004

ضد مشروع

قرار يدين إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

5 أكتوبر 2004

ضد مشروع

قرار يطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والانسحاب من قطاع غزة.

13 يوليو 2006

ضد مشروع

قرار يطالب بوقف عمليات الاستيطان في قطاع غزة، وإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي

الأسير لدى "حماس" مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون

الاحتلال.

11 نوفمبر 2006

ضد مشروع

قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن

استشهاد 20 وإصابة العشرات.

18 مارس 2011

ضد مشروع

قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها

"غير شرعية".

30 ديسمبر 2014