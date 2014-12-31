السبسي يتسلم مهامه رئيسا لتونس

الرئيس التونسي الجديد الباجي قايد السبسي

أدى الباجي قايد السبسي زعيم حزب حركة "نداء تونس" اليمين الدستورية رئيسا جديدا لتونس اليوم الأربعاء، لتطوي البلاد مرحلة انتقالية دامت أربع سنوات بعد ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأكد الرئيس الجديد بعد أدائه اليمين أمام البرلمان أنه سيكون رئيسا لكل التونسيين دون إقصاء لأحد مهما كان، مشددا على أنه لا مستقبل لتونس دون تحقيق مصالحة وطنية.

وطالب السبسي القوى السياسية والأحزاب بتوحيد الصف لتحقيق مصلحة البلاد، مؤكدا أن ما دعاه الاستبداد لن يعود إلى تونس مرة خرى، كما أكد أن الشعب التونسي فاز في مساره الانتقالي وإنجاح تجربته الديمقراطية رغم المحاولات اليائسة، التي كانت تريد منع تونس من قطع هذا الشوط الحساس بسلم واستقرار حسب قوله.

وقال السبسي في حفل بمجلس نواب الشعب حضره عدد من السياسيين التونسيين والدبلوماسيين "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".

وأضاف أنه سيكون راعيا للوحدة الوطنية وتماسك صفوف التونسيين قائلا "لا مستقبل دون توافق بين كل الأحزاب والأطراف الاجتماعية، ولا مستقبل لتونس دون مصالحة وطنية".

وكان قايد السبسي البالغ من العمر 88 عاما قد فاز بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن حصد 55.68 % من أصوات الناخبين متغلبا على سلفه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.