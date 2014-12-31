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إيران: لدينا 10 أضعاف حزب الله بالعراق وسوريا واليمن

31/12/2014
 عناصر من الحرس الثوري الإيراني (الأوروبية-أرشيف)

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي إن المنطقة تشهد تغييرا في موازين القوى حيث يصب هذا التغيير في مصلحة الثورة الاسلامية الايرانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية تصريحات لسلامي أضاف خلالها أن لإيران هناك جيشاً شعبياً مرتبطاً بالثورة الإسلامية يبلغ حجمه عشرة أضعاف حجم حزب الله في لبنان. وأضاف أن العالم اليوم يرى كيف وصلت قدرة الثورة الاسلامية إلى العراق والتحمت به

واعتبر سلامي أن في سوريا جيشا شعبيا أيضا مرتبطاً بالثورة الاسلامية ولديه نموذج فكري متأثر جدا بنموذج قوات التعبئة في ايران

وأكد سلامي أن أنصار الله في اليمن مثلهم مثل حزب الله اللبناني يتحركون بمنطق الثورة الاسلامية وضمن الفضاء الجيو-سياسي الإيراني
وقال الجنرال سامي إن كل هذه التغييرات جعلت من الإستراتيجية الإمريكية في المنطقة إستراتيجية مبهمة ولا معنى لها. وأشار إلى أن هذا بدوره وضع الأمن القومي الإسرائيلي في مهب الريح.

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