آراء وتوقعات الصحف العالمية بحلول 2015

تسدل 2014 ستارها بعد سنة حافلة بالأحداث

تسدل 2014 ستارها اليوم الأربعاء عند منتصف الليل، بعد سنة حافلة بالأحداث السياسية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.. أثرت في جميع الأفراد باختلاف أجناسهم وألوانهم وأوطانهم، ليفتح العالم صفحة جديدة مع سنة 2015 وما تخبئه من مفاجآت سارة وحزينة.

في هذا التقرير، رصدنا أبرز ما تطرقت له بعض الصحف العالمية في افتتاحياتها بخصوص بداية عام 2015، بالإضافة إلى توقعاتها.

"الغارديان": 2015 ستكون مليئة بمشاكل من الصعب حلها

نستهل بوجهة نظر "الغارديان" البريطانية ، التي خصصت مقالا طويلا تستعرض فيه أبرز الأحداث التي يسدل عام 2014 الستار عنها، منها ما انقضى ومنها ما يزال يشهد تطورات جمة كأنها اختارت مصطلح "يُتبع.." المعتمد في الأفلام لتؤكد ضرورة انتظار حلقات جديدة.

وتقول الصحيفة في مستهل زاوية "التعليق حر"، "في بداية 2015 لايزال العالم مليئا بالجراح المفتوحة والأزمات.. هناك قلق عالمي، لكن الأزمات ستكون مترابطة، ابتداء من الفوضى في ليبيا إلى طموحات روسيا الجيوسياسية.. ببساطة ستكون السنة الجديدة مليئة بالمشاكل التي من الصعب حلها".

وترى الصحيفة أن العالم شهد بعض الأزمات المألوفة أو التي استمرت لسنوات طويلة مثل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والملف النووي الإيراني والأزمة السورية، لكن بالمقابل كانت هناك أحداث أكثر إثارة للدهشة أو على الأقل كان من الصعب التنبؤ بها في بداية سنة 2014، وتمضي "الغارديان" في تساؤلات استنكارية قائلة "من كان يظن قبل سنة أن روسيا ستضم شبه جزيرة القرم..؟ أو أن أسعار النفط العالمية ستنخفض بنسبة 40?..؟ أو كيف أقدمت كوريا الشمالية على شن هجوم إلكتروني على "سوني بيكتشرز"..؟

وتردف الصحيفة .."مع ذلك كانت هناك بعض التغييرات المتوقعة مثل الانسحاب الغربي من أفغانستان، الذي تمت الإشارة له بشكل واضح.. لكن من كان يتوقع أن سنة 2014 ستشهد شن الولايات المتحدة الأمريكية حربا جديدة في العراق.. وهذه المرة للقضاء على تمرد تنظيم الدولة".

"واشنطن بوست" ترصد زلات السياسيين الأمريكيين في 2014

اختارت صحيفة "واشنطن بوست" أن تختم سنة 2014 بإعداد فيديو يعرض أبرز الزلات والأخطاء، التي وقعت فيها شخصيات سياسية أمريكية خلال خطاباتها الرسمية أو حواراتها التلفزيونية مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل، اللذين خلطا أكثر من مرة بين الأسماء نظرا لتشابهها، فبدل ذكر اسم شخصية سياسية يذكرون اسم شخصية رياضية أو سينمائية.. ما أثار موجة من التعليقات الساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وركزت الصحيفة على زلة لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون، التي ذكرت في حوار تلفزيوني أنها وزوجها بيل كلنتون أصبحا معدمين بعد خروجهم من البيت الأبيض، ما أثار جدلا واسعا وسخرية دفعاها للاعتذار عن تصريحها.

"لوفيغارو":2015 سنة محورية بالنسبة لفرنسا

التزمت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بتخصيص افتتاحيتها لشؤون بلدها الداخلية وما ينتظرها من طموح وتحديات مع بداية سنة 2015، وأوردت أن "الرئيس الفرنسي الذي يقدم تهانيه لشعبه مساء اليوم الأربعاء بمناسبة بداية عام 2015 يريد أن يبين أن فرنسا تتقدم وأنها على الطريق الصحيحة.."، وتضيف الصحيفة، التي ترى أن 2015 سنة محوية بالنسبة لفرنسا ".. الرئيس فرانسوا أولاند يضع نصب عينيه هدفا واحدا.. وهو أن يكون مقنعا وواضحا وجديا.. دون تكلف أو افتعال".