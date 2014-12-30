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عريقات: الفيتو الأميركي خذلان لشعب فلسطين

30/12/2014
 

 اجتماع لمجلس الأمن (أسوشيتبرس-أرشيف)

بعد رفض مجلس الأمن مشروع قرار عربي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، اعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن تصويت الولايات المتحدة واستراليا ضد المشروع  هو خذلان للشعب الفلسطيني ويتنافى مع الشرعية الدولية.
وقال إن القيادة الفلسطينية ستجتمع بشكل طارئ مساء اليوم، كي تتخذ خطوات فورية سيتم إعلانها في المستقبل، معتبرا أن الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية حق للشعب الفلسطيني.
من جهته رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموقف الولايات المتحدة وأستراليا.
عباس ينوي توقيع طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم واسرائيل تحذر
في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول فلسطيني قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم أن يوقع اليوم الأربعاء طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد رفض مشروع القرار العربي، وهو ما أثار استياء إسرائيل التي حذرت من هذه الخطوة "ستنقلب ضد" الفلسطينيين انفسهم.
وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار عربيا يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة وأستراليا للمشروع.
وحصل المشروع خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من المجموعة العربية على دعم من ثماني دول وهي أغلبية لا تسمح بتمريره امتنعت خمس دول عن التصويت.
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