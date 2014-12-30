تنظيم الدولة ينشر مقابلة مع الطيار الأردني الأسير

أو صورة نشرها تنظيم الدولة للطيار الأسير (رويترز)

نشر تنظيم الدولة المتشدد ما قال إنها مقابلة مع طيار أردني أسر الأسبوع الماضي بعد سقوط طائرته أثناء قصف في شرق سوريا نفذته طائرات من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل للمقابلة التي نشرت في مجلة دابق التي ينشرها التنظيم باللغة الانجليزية عبر الإنترنت والتي نقلت عن الملازم أول طيار معاذ الكساسبة قوله إن طائرته وهي من طراز "F-16" أصيبت بصاروخ "باحث عن الحرارة".

وقال الكساسبة خلال المقابلة "سمعت ضربته وأحسست بها، واتصل بي الطيار الأردني الآخر في المهمة من طائرة مشاركة وأبلغني أنني أصبت وأن النيران تندلع من فوهة محركي".

ورفض الأردن التعليق على المقابلة وهي الأولى منذ نشر تنظيم الدولة الإسلامية صورا قيل إنها تبين أسر الطيار.

وتحدث الطيار الأردني خلال الحوار عن بعض التفاصيل الخاصة به، وأدلى بمعلومات حول المهام التي كلف بها من قبل القوات المسلحة الأردنية، وكيف تم إسقاط طائرته، وقفزه بالمظلة بعد تأكده من تعطل المحرك حيث جرى اعتقاله من قبل عناصر تنظيم الدولة.

وقال الكساسبة -الذي ظهر باللباس البرتقالي الذي سبق أن لبسه رهائن غربيون ذبحهم التنظيم- إنه يتوقع قتله من قبل التنظيم عندما سأله محاوره عن مصيره وهو بين أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف الدولي قرب مدينة الرقة وأسر قائدها الكساسبة، ونشر موالون للتنظيم صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر التنظيم فيديو الحوار مع الطيار الأردني بلباس "الإعدام البرتقالي" في وقت تشير فيه بعض المصادر إلى وجود اتصالات سرية لإطلاقه مقابل الإفراج عن عناصر تابعة للتنظيم في السجون الأردنية.

ويشكل ظهور الكساسبة بلباس الإعدام الخاص بتنظيم الدولة في هذا الوقت ورقة ضغط للتنظيم على السلطات الأردنية قصد إنضاج هذا السيناريو أو غيره وفق ما يرى محللون.

وتدور أحاديث بالأردن عن سيناريوهات محتملة للتفاوض مع آسري الطيار، من ضمنها أن يتم ذلك عبر وسطاء من العشائر بالرقة، أو عن طريق بعض الإسلاميين بالأردن، كما يجري الحديث عن سيناريوهات محتملة لإطلاق معتقلين بسجون الأردن، مقابل إطلاق تنظيم الدولة الطيار الكساسبة.

وكان وزير بارز بالحكومة الأردنية قد صرح لموقع قناة الجزيرة على النت أن "هناك مفاوضات غير مباشرة تجري وراء الكواليس، ومستعدون للدخول في تسوية ما فكل ما يهمنا هو إطلاق سراح ابن الأردن معاذ الكساسبة، لكننا لا نستطيع الخوض في التفاصيل".

يذكر أن الكساسبة ينتمي إلى عائلة أردنية بارزة وهو أول طيار من التحالف معروف أن تنظيم الدولة أسره.

وتحطمت طائرة الكساسبة الأسبوع الماضي في منطقة ريفية في محافظة الرقة السورية معقل الجماعة. وقالت الحكومة الأردنية في البداية إن الطائرة سقطت نتيجة هجوم صاروخي لكنها قالت لاحقا إنه لا يوجد دليل.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا تشارك به دول عربية عديدة منها الأردن لضرب الجماعة المتشددة التي أعلنت عن خلافة إسلامية في أجزاء من سوريا والعراق.

وصدم أسر الكساسبة الأردنيين ودعا العديد من السياسيين والمشرعين الأردنيين الحكومة إلى الإنسحاب من الائتلاف. وقالت السلطات إن أسره لن يضعف تصميمها على محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة.