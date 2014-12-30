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الخلاف الروسي الأميركي بأوروبا يعقد أزمة سوريا وإيران

30/12/2014
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (أرشيف)

أثار خبر توسيع نطاق العقوبات الأميركية على روسيا والتي تقررت هذا الأسبوع حفيظة موسكو مما دفعها للتلويح بعرقلة المحادثات الخاصة بالشأن السوري والإيراني في إطار صراع الأفيال الدائر في المنطقة العربية بين القوى العظمى.

فقد قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الثلاثاء إن توسيع نطاق العقوبات الأميركية على موسكو والذي تقرر هذا الأسبوع يمكن أن يعرقل التعاون الثنائي في قضايا مثل الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "إن أفعال الولايات المتحدة تلقي الشك على آفاق التعاون الثنائي فيما يتعلق بتسوية الموقف المحيط  بالبرنامج النووي الإيراني وبالأزمة السورية ومشاكل دولية حساسة أخرى".

وأضافت "وكما يمكن أن تستشف واشنطن من أحداث سابقة.. نحن لا نترك مثل هذه الأفعال غير الودية دون رد".

وكانت روسيا قد دعت في وقت سابق مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا دي ميستورا إلى محادثات في موسكو في بنهاية يناير.

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