البدء بانتشال الجثث وجمع حطام الطائرة الإندونيسية

جزء من حطام الطائرة المفقودة (غيتي)

انتشلت البحرية الإندونيسية أكثر من 40 جثة لركاب طائرة خطوط آسيا "آسيا إير" التي عثر على حطامها اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات الإندونيسية عثور فرق البحث على قطع في بحر جاوا تعود لطائرة "أير آسيا" التي فقد الاتصال معها صباح الأحد بعد قليل من إقلاعها من سورابايا بإندونيسيا إلى سنغافورة.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في إندونيسيا دجوكو مورجاتمودجو لوكالة الصحافة الفرنسية "يمكننا في الوقت الحالي تأكيد أنها طائرة "أير آسيا" مشيرا إلى أن "وزير النقل سيسافر بعد إلى بنغلان بان القريبة من منطقة البحث حيث تمت مشاهدة هذه القطع من الجو".

وكان القائم بأعمال مدير عام النقل الجوي قال في وقت سابق إنه تمّ رصد حطام باللونين الأحمر والأبيض، قبالة ساحل كاليمانتان، ومن المرجح أن يكون جزءا من طائرة إير آسيا التي من المعتقد أنها سقطت في المياه قبالة الساحل الإندونيسي.

وقال مسؤولون في سلاح الجو إن عمليات البحث حددت مكان نحو عشرة أجسام كبيرة والعديد من القطع الصغيرة على بعد عشرة كيلومترات من آخر موقع رصدت فيه الطائرة قبل فقد الاتصال معها. من جهتها أرسلت الولايات المتحدة إحدى مدمراتها للمشاركة في عمليات البحث.

وكانت طائرة من طراز إيرباص 320-200 على متنها 162 شخصا وتديرها شركة طيران إير آسيا اختفت وسط أحوال جوية سيئة صباح يوم الأحد أثناء رحلة من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة.