اعتصام عشرات المعلمين في غزة لعدم صرف رواتبهم

نظم عشرات المعلمين في مدارس بقطاع غزة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من سبعة أشهر، تزامناً مع تعليق الدوام الدراسي للطلاب بالمدارس اليوم الثلاثاء.

ورفع المدرسون في اعتصامهم شعارات منددة بحكومة الوفاق الوطني مطالبينها بصرف الرواتب للمدرسين.

وطالب المحتجون الوزراء خلال اعتصامهم بعدم العودة إلى الضفة الغربية دون إيجاد حل لأزمة المعلمين، مؤكدين على ضرورة عودة جميع المعلمين المفصولين في الضفة إلى أماكن عملهم.

وانتقد المعلمون المعتصمون انفضاض مؤتمر الوفد الوزاري لحكومة التوافق دون إلقاء السلام عليهم.

وأكدت نقابة المعلمين في قطاع غزة على ضرورة تحييد المعلمين عن أي مناكفات سياسية مع صرف رواتب عاجلة لهم.

في الوقت الذي دعا فيه المحتجون العقلاء والقيادات إلى التدخل لحل الأزمة سريعاً وبأنهم لن يقفوا صامتين أم هدر حقوقهم.