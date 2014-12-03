مصادر عراقية : مقتل وإصابة 26 شخصاً في صلاح الدين

أعلنت مصادر عراقية الأربعاء مقتل 15من عناصر الدولة الاسلامية والجيش العراقي ومدنيين وإصابة11 اخرين واعتقال 3 من ضباط الشرطة في حوادث عنف متفرقة في مناطق تابعة لمحافظة صلاح الدين 170 كم شمال بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن ثمانية من عناصر تنظيم الدولة وخمسة من القوات العراقية قتلوا وأصيب ثمانية اخرون في اشتباكات بين الطرفين في محيط جامعة تكريت وقرية الحجاج شمالي تكريت فيما أصيب ثلاثة مدنيون برصاص قناص في منطقة سيد غريب جنوبي منطقة بلد.

وأوضحت المصادر أن عناصر داعش اعتقلوا ثلاثة ضباط من الشرطة العراقية بقرية بعاجة في قضاء الشرقاط شمالي تكريت ونسفوا منازلهم بسبب التحاقهم بوحداتهم العسكرية فيما قتل رجل وشقيقته جراء سقوط قذيفة هاون قرب مستشفى "بلد".