كيري : تحرك إيران ضد تنظيم الدولة سيكون " إيجابيا"

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الإجراءات التي تتخذها إيران ضد متشددي تنظيم داعش ستكون "ايجابية"، فيما يصر أيضا أن بلاده لا تخطط للتنسيق العسكري مع الجمهورية الإسلامية.

وأضاف كيري"من الثابت الذي لايحتاج إلى برهان ، إنه إذا وجهت إيران ضربات الى تنظيم الدولة في مكان معين ، واقتصر دورها على تنظيم الدولة ، مما يؤثر عليه، فإن النتيجة النهائية سوف تكون إيجابية ، بعدما ذكرت تقارير أن إيران نفذت ضربات جوية ضد الجهاديين في العراق.

وقال كيري " لم ننسق هذا الأمر ( شن الضربات الجوية) ، العراقيون يتحملون المسؤولية الكاملة عن أرضهم والعمليات الجوية، وما يختارون القيام به متروك لهم".

وأضاف كيري"لا توجد خطط في الوقت الحالي" لتنسيق النشاط العسكري مع الإيرانيين.

وتجدر الاشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران.