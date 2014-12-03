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رايتس ووتش: آلاف اللاجئين السوريين عالقون في حقل ألغام

3/12/2014
 
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا الأربعاء على تطهير حدودها مع سوريا من الألغام التي قتلت ثلاثة وجرحت تسعة من بين أكثر من ألفي لاجئ سوري نصبوا خيمهم وسط حقل للألغام.
  
وقالت المنظمة الحقوقية إن اللاجئين الذين يعيشون في سياراتهم إثر فرارهم من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق سكنهم في سوريا علقوا وسط حقل الألغام بعد أن رفضوا ترك ممتلكاتهم من سيارات وماشية وراءهم بناء على طلب السلطات التركية.
 
وقالت المنظمة إن تركيا أبلغتها أن جيشها زرع بين عامي 1957و1998 أكثر من 600 ألف لغم على طول الحدود مع سوريا لمنع عمليات العبور غير الشرعية.
 
وقال ستيف جوز مدير دائرة الأسلحة في المنظمة في بيان "أن تقع ضحية لغم ارضي بعد خسارة منزلك والهرب من بلدك هو قدر لا ينبغي لأحد أن يتحمله."
 
وهرب آلاف السوريين إلى تركيا عبر شريط ضيق مزروع بالألغام على طول الحدود معروف بممر تل الشاعر وذلك إثر بدء المعارك بين القوات الكردية ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في سبتمبر أيلول الماضي حول بلدة كوباني السورية الحدودية.
 
وذكرت المنظمة أن المنطقة شهدت انفجار نحو 70 لغما على الأقل في خلال الشهرين الماضيين , ونقلت عن عمال الإغاثة قولهم إن لغما واحدا كان ينفجر بمدنيين هاربين أو برؤوس ماشية كل يومين أو ثلاثة.
 
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