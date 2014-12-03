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تويتر يطور أدوات تمنع المضايقات

3/12/2014
 

أعلنت شركة تويتر عن أدوات مطورة من شأنها تسهيل طريقة إبلاغ المستخدمين عن إساءة التعامل والمضايقات على منبر التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها ستطلب الآن معلومات أقل من المستخدمين الذين يبلغون عن محتوى غير ملائم وإن تقديم تغريدات وحسابات للمراجعة سيكون أسهل حتى عند ملاحظة وجود سلوك مخالف وعدم تلقيه مباشرة.

وقال شرياص دوشي مدير إدارة المنتج وسلامة المستخدم في تغريدة على موقع تويتر "نقوم بعمل تغييرات على هذا المجال حاليا.

"توقعوا خلال الأشهر المقبلة رؤية أدوات تحكم أخرى يتمتع بها المستخدم بالإضافة إلى المزيد من أعمال التطوير فيما يتعلق بالإبلاغ وإجراءات جديدة للحسابات المسيئة."

وسيكون بمقدور المستخدمين أيضا رؤية جميع صفحات الحسابات التي حجبوا الوصول إليها من خلال قائمة إعدادات على تويتر.

وقال موقع ذا فيرج وهو موقع متخصص في الأنباء التقنية إن التغيرات ستكون متاحة لجميع المستخدمين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بما في ذلك تعديلات صممت لتحسين سرعة استجابة تويتر من خلال نظام وتقارير أولوية للمحتوى المسيء.

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