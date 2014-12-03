برنامج الأغذية العالمي يجمع تبرعات للاجئين السوريين

تلقى لاجئ سوري رسالة نصية قصيرة تقول:"يؤسفنا أن نبلغكم أن برنامج الأغذية العالمي لم يتلق بعد الأموال لتحميل البطاقات التموينية الزرقاء الخاصة بكم لشهر ديسمبر 2014.

وصلت هذه الرسالة النصية إلى هاتف اللاجئ السوري أبو مصطفى صباح الأربعاء، بعد يومين من إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه لم يعد لديه المال اللازم لتوفيرالمساعدات الغذائية إلى نحو 1.7 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة.

واستجابت وكالة الأمم المتحدة بإطلاق موقع على شبكة الانترنت يمكن من خلاله للأفراد أن يقدموا تبرعات بدولار واحد، على أمل تلقي ما يكفي لسد نقص التمويل.

وقال أبو مصطفى لوكالة الأنباء الألمانية عن طريق الهاتف من مخيم بر الياس في شرق لبنان إن اللاجئين أصيبوا بصدمة لقراءة هذه الرسائل صباح اليوم، خاصة وأن العائلات تعاني بالفعل من تخفيضات مختلفة.

وتابع أن هذا الوضع سيزيد من محنتهم خاصة خلال فصل الشتاء.

وأكد مكتب برنامج الأغذية العالمي في لبنان إنه تم إرسال تلك الرسائل إلى اللاجئين المسجلين هذا الصباح.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى سد العجز التمويلي الذي يبلغ 64 مليون دولار من خلال جمع دولار من نفس العدد من المانحين خلال ثلاثة أيام.

وقالت آرثارين كوزن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي لمانحين محتملين "بالنسبة لكم إنه دولار، بالنسبة لهم إنه شريان حياة".

وتحتاج الوكالة الأممية هذا المبلغ لدعم اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة بقسائم طعام خلال شهر كانون أول/ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوزع قسائم الأغذية في لبنان والأردن ومصر والعراق وتركيا, ويمكن للاجئين السوريين بهذه القسائم شراء الأغذية في المتاجر المحلية.

وقال برنامج الأغذية العالمي "بالنسبة للاجئين الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء في الشتاء القارس، فإن عواقب وقف هذه المساعدات مدمرة".

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية زيادة مساعدتها للاجئين السوريين بمقدار 40 مليون يورو .