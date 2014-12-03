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برلمان إسرائيل يوافق على إجراء انتخابات مبكرة

3/12/2014
 

قال راديو إسرائيل إن أعضاء البرلمان الإسرائيلي وافقوا اليوم على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 17 مارس2015.

وذكر التقرير أنه تم الاتفاق على اليوم خلال اجتماع لزعماء الكتل البرلمانية.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في وقت لاحق اليوم لإجراء تصويت أولي على حل نفسه بعد أن أطاح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء بوزيرين ينتميان إلى تيار الوسط وأعلن عن انتخابات مبكرة.

وضعف الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو منذ تولى السلطة في العام الماضي بسبب قضايا مختلفة من بينها موازنة عام 2015 ومشروع قانون لاعتبار إسرائيل دولة يهودية يقول منتقدوه إنه يمثل تمييزا ضد المواطنين العرب.

وأظهر استطلاعان تلفزيونيان أمس أن حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو سيخرج فائزا كأكبر كتلة برلمانية من الانتخابات إذا أجريت اليوم مما يضمن له فترة رابعة في رئاسة الوزراء.

ولم يكن من المقرر أن تجري الانتخابات القادمة قبل 2017 لكن نتنياهو أعلن رغبته في حل البرلمان "بأسرع ما يمكن" وإجراء الانتخابات المبكرة.

كما أمر بعزل وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني اللذين يتزعمان اثنين من أحزاب الوسط وينتقدان ممثلي التيار اليميني الذي يهيمن على مجلس الوزراء.

 

       

 

 

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