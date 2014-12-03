انفجار سيارة ملغومة أمام مقر سفير إيران في صنعاء

قال مسؤولو أمن يمنيون ومسعفون إن ثلاثة أشخاص قتلوا، حين صدم انتحاري يقود سيارة ملغومة مقر السفير الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم.

وقال شهود إن الانفجار أحدث فجوة كبيرة في المبنى، وإن الحطام تطاير إلى الضفة المقابلة من الشارع في المنطقة الدبلوماسية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة اليمنية.

وقال الجندي عبد الله محمود إن حراسا يمنيين وإيرانيين قتلوا في الانفجار، وقال أحد المسعفين في الموقع إن هناك ثلاث جثث وثلاثة مصابين نقلوا من المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان السفير كان بالداخل وقت وقوع حدوث الانفجار.

وسيطر الحوثيون الذين تربطهم علاقات قوية بإيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر وانتشروا في أرجاء البلاد واشتبكوا مع رجال قبائل سنية ومع مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جناح التنظيم في اليمن.

واستهدف دبلوماسيون إيرانيون في اليمن من قبل، ومازال دبلوماسيا إيرانيا محتجزا لدى من يعتقد أنهم متشددون يمنيون كما قتل آخر العام الجاري حين قاوم خاطفيه.