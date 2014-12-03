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المرأة المحتجزة في لبنان ليست زوجة زعيم الدولة الإسلامية

3/12/2014
 

قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم، إن المرأة التي احتجزتها السلطات اللبنانية ليست زوجة زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، لكنها شقيقة رجل أدين بالتورط في تفجيرات في جنوب العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، ان المرأة التي احتجزتها السلطات في لبنان هي سجى عبد الحميد الدليمي شقيقة عمر عبد الحميد الدليمي، الذي احتجزته السلطات وصدر عليه حكم بالإعدام لمشاركته في التفجيرات.

وذكر أن البغدادي متزوج من اثنتين هما أسماء فوزي محمد الدليمي، وإسراء رجب محل القيسي ولا توجد له زوجة باسم سجى الدليمي.

وقال معن إن سجى الدليمي فرت إلى سوريا وأن السلطات احتجزتها هناك.

وذكر أنها كانت بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للحكومة السورية في مارس في إطار مبادلة للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون إسلاميون في سوريا.

وقال مسؤولو أمن لبنانيون أمس ، إن الجيش اللبناني احتجز إحدى زوجات زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وإحدى بناته أثناء عبورهما من سوريا منذ تسعة أيام.

وقال المسؤولون إن الاثنتين احتجزتا في شمال لبنان بعد أن تبين أن الأم تحمل جواز سفر مزورا. ويستجوبها المحققون في وزارة الدفاع اللبنانية.

 

 

       

 

 

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