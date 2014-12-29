مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني أثناء معركة بالعراق

عناصر الحرس الثوري الإيراني (الأوروبية-أرشيف)

لقي أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني مصرعه في العراق حيث كان يشارك في مهمة استشارية لدى الجيش العراقي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بيان للحرس الثوري نشره على موقعه الإخباري الرسمي "إن الجنرال حميد تقوي قتل خلال مهمة استشارية لدى الجيش العراقي والمتطوعين العراقيين لقتال إرهابيي تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سامراء" التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح البيان الإيراني أنه سيتم تشييع جثمان تقوي اليوم الاثنين بطهران في مسجد يقع داخل مقر القيادة العامة للحرس الثوري.

وتؤكد طهران دائما أن التصدي لتنظيم الدولة مهمة العراقيين، ونفت باستمرار أن تكون قد أرسلت قوات برية إلى العراق، كما رفضت المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأقرت إيران أيضا بإرسال أسلحة ومستشارين عسكريين إلى العراق لمساعدة القوات الحكومية. وتشير الصحافة الإيرانية إلى مقتل العديد من الجنود الإيرانيين بالعراق وسوريا، حيث شاركوا في تقديم المشورة لجيشي البلدين ضد المسلحين.