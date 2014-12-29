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محكمة مصرية تحكم بإلغاء الاحتفال بمولد أبوحصيرة

29/12/2014
صورة من داخل ضريح الحاخام أبوحصيرة بمحافظة البحيرة بمصر (الجزيرة-أرشيف)

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية الاثنين حكما بإلغاء احتفال اليهود بذكرى مولد أبو حصيرة وألزمت وزير الدولة لشؤون الآثار المصري بشطب ضريحه من سجلات الآثار المصرية.

ولأسباب أمنية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 ألغت مصر الاحتفال الذي كان يشارك فيه مئات من اليهود أغلبهم من إسرائيل.

وصدر الحكم من محكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية الساحلية، وأحكام محاكم القضاء الإداري بمصر نافذة فور صدورها لكن يمكن الطعن عليها خلال سريانها فيما بعد أمام المحكمة الإدارية العليا في القاهرة.

ونص حكم المحكمة على "إلغاء الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية." وأرجعت الحكم إلى ما وصفته بأنه مخالفات للآداب العامة ارتكبت في الاحتفالات السابقة.

كما ورد بمنطوق الحكم النص على "إلزام الوزير المختص بشؤون الآثار، بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار".

ويعقد مولد أبو حصيرة لمدة ثلاثة أيام من كل عام في الفترة ما بين آخر العام الميلادي وبداية العام الجديد.

وكان يهود من إسرائيل ودول عربية وأجنبية يقيمون احتفالا سنويا بذكرى مولد الحاخام يعقوب أبو حصيرة حول ضريحه بقرية دميتيوه بمحافظة البحيرة في دلتا النيل بداية من بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت عام 1979.

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