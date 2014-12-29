تسريب لضابط مصري يحث النيابة على إنقاذ نجل هيكل

تسريبات لضابط مصري يطلب من النائب العام إنقاذ نجل هيكل

نشرت قناة الشرق الفضائية تسريبا جديداً منسوبا للواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان الأخير وزيرا للدفاع، يطلب فيه من النائب العام هشام بركات هاتفيا التدخل لرفع حظر السفر عن نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل المتهم، بقضية فساد في البورصة المصرية.

وكانت وسائل الإعلام قد بثت في وقت سابق تسريبا صوتيا يطلب فيه كامل من ممدوح شاهين مساعد السيسي آنذاك التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين بالقتل الخطأ في سيارة ترحيلات أبو زعبل، والمتهم فيها ابن أحد قيادات القوات المسلحة، وهو العميد عبد الفتاح حلمي.

وقد شغلت هذه القضية الرأي العام عندما مات 37 شاباً مصريًّا في شهر أغسطس 2013، مختنقين بالغاز وهم محبوسون لمدة 6 ساعات في سيارة ترحيلات خارج سجن “أبو زعبل” وذلك عقب اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بأربعة أيام.

وقد تم اتهام 4 أشخاص وتحويلهم للمحاكمة، وهم: عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، ومحمد يحيى، وإبراهيم نجم، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، وهم ضباط بقسم شرطة مصر الجديدة.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط المصري إن التسجيلات المسربة لقادة في الجيش المصري صحيحة لأنه يعرف من تحدثوا في التسجيلات بشكل شخصي.

وأضاف أن هذه التسريبات لم تأت بجديد، فهي تعرض ما كان يحدث في باطن مؤسسات الدولة التي باتت "مهترئة" معتبرا أن الدولة أصبحت في خطر.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في توتير، قال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة

" إنها فضيحة تؤكد أن الخرق أكبر من إبعاد عدد من قيادات المخابرات"، وتابع: " لا تشريعات بل قرارات إدارية هزلية"، مضيفاً "التدخل، فالقضاء بات كارثة الكوارث".

وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقاموا بدعم الهاشتاغ الذي أطلقته قناة "الشرق"، وهو "#تسريب_الشرق_لمكتب_السيسي"

الفنان محمد عطية كان أول المعلقين على التسريبات، وقال: "37 روح يا كفرة، وبتخرجوا اللي موتهم براءة؟ ويرجع يقولك الجيش اللي بيحميك والقضاء الشامخ.. حسبي الله ونعم الوكيل". والحقوقي هيثم أبو خليل لمّح لدور المستشار عدلي منصور في تحسين صورة الانقلاب، وقال: "التسريب كشف عن شيء خطير.. أن عدلي منصور.. .ليس طرطوراً فقط.. ولكن طرطور بذيل".

وقال المهندس حاتم عزام النائب السابق بالبرلمان المنحل: "الكام وثلاثين واحد دول بتوع العربية.. دول لو فراخ في عزبة زعيم العصابة مش هيقولوا كده". أما مذيع "الجزيرة مباشر مصر" عبد العزيز مجاهد فتعجب من ثبات معتز مطر، وقال: "لو تلقيت هذا التسريب على الهواء مش عارف كنت هكتم الكلام ده كله إزاي، الحمد لله على كل حال"

الحقوقي جمال عيد تهكم على التسريبات علق قائلاً: "لن أعلق على التسريبات، إلا بعد سماع رأي حازم عبد العظيم ولميس الحديدي وأحمد موسى ومعتز عبد الفتاح وخالد أبو بكر، دول قدوة، ناديهم يا هاني". المستشار وليد شرابي واصل السخرية قائلاً: "نداء إلى السيد اللواء ممدوح شاهين: اليوم صدر ضدي حكم بالحبس سنة من محكمة مصر الجديدة، من فضلك كلم لي القاضي". وسخر الشيخ عصام تليمة من تعمد استماع عباس وشاهين للقرآن في خلفية التسريب قائلاً: "عباس كامل مشغل قرآن، ربنا يقوي إيمانك".

وسخرالداعية حامد نبهان أن يتخلى عن وقاره قائلاً: "واضح إن التهامي بتاع المخابرات.. لبّسهم في الحيط قبل ما يمشي". وسخرت إحدى الناشطات قائلة: "قفلوا الجزيرة وشالوا رئيس المخابرات طيب والتسريبات وقفت؟ لا حضرتك، لسه بيسرب". وقال آخر: "قفلوا الجزيرة مباشر مصر.. وفتحوا مكتب السيسي مباشر مصر".