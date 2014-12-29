البث الحي
منوعات

العراق ينفي إسقاط طائرة بواسطة تنظيم الدولة

29/12/2014
 جنود من الجيش العراقي (رويترز-أرشيف)

نفت قيادة عمليات سامراء في العراق أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية قد أسقط أي طائرة لسلاح الجو العراقي في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن إسقاطه طائرةً حربية، وأسر قائدها في منطقة الخضيرة التابعة لبلد شمال بغداد.

كما بثّ التنظيم على الإنترنت لقطات لطائرة إيرانية من دون طيار من طراز شاهين أعلَن اسقاطَها في ديالى شمال شرقي العراق.

وقالت إذاعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة للتنظيم أسقطت طائرة "قاصفة" وأسرت قائدها شمالي بغداد في منطقة الخضيرة التابعة لبلد (شمال بغداد).

وأضافت الإذاعة التابعة للتنظيم التي تبث برامجها على موجة FM من مدينة الموصل (شمال)، إن "مفارز الدفاع الجوي التابعة للتنظيم أسقطت طائرة قاصفة وأسرت قائدها الطيار في منطقة الخضيرة قرب محطة بلد جنوب تكريت".

ولم تبين الإذاعة هل الطائرة تابعة للتحالف الدولي أم للطيران العراقي، مشيرة إلى أنها ستعطي تفاصيل جديدة في وقت لاحق.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من أسر التنظيم طيارا أردنيا، إثر سقوط طائرته في الرقة، شمال سوريا.

وجاء الإعلان بعد أن شنّ طيران التحالف الدولي الأحد غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في مناطق غربي العراق قرب الحدود السورية، وفي بلدة شمالي العراق، بحسب مصدرين أمنيين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أسقط قبل يومين طائرة عسكرية أردنية في منطقة الرقة بسوريا وأسر الطيار قائدها.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إيران تعلن القبض على بعض منفذي اغتيال فخري زاده

مراسم تشييع جنازة العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران اليوم (الاناضول)