العراق ينفي إسقاط طائرة بواسطة تنظيم الدولة

جنود من الجيش العراقي (رويترز-أرشيف)

نفت قيادة عمليات سامراء في العراق أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية قد أسقط أي طائرة لسلاح الجو العراقي في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن إسقاطه طائرةً حربية، وأسر قائدها في منطقة الخضيرة التابعة لبلد شمال بغداد.

كما بثّ التنظيم على الإنترنت لقطات لطائرة إيرانية من دون طيار من طراز شاهين أعلَن اسقاطَها في ديالى شمال شرقي العراق.

وقالت إذاعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة للتنظيم أسقطت طائرة "قاصفة" وأسرت قائدها شمالي بغداد في منطقة الخضيرة التابعة لبلد (شمال بغداد).

وأضافت الإذاعة التابعة للتنظيم التي تبث برامجها على موجة FM من مدينة الموصل (شمال)، إن "مفارز الدفاع الجوي التابعة للتنظيم أسقطت طائرة قاصفة وأسرت قائدها الطيار في منطقة الخضيرة قرب محطة بلد جنوب تكريت".

ولم تبين الإذاعة هل الطائرة تابعة للتحالف الدولي أم للطيران العراقي، مشيرة إلى أنها ستعطي تفاصيل جديدة في وقت لاحق.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من أسر التنظيم طيارا أردنيا، إثر سقوط طائرته في الرقة، شمال سوريا.

وجاء الإعلان بعد أن شنّ طيران التحالف الدولي الأحد غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في مناطق غربي العراق قرب الحدود السورية، وفي بلدة شمالي العراق، بحسب مصدرين أمنيين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أسقط قبل يومين طائرة عسكرية أردنية في منطقة الرقة بسوريا وأسر الطيار قائدها.