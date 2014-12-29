الجزيرة أميركا تتضامن مع زملائنا المعتقلين بمصر

صحفيون ومتضامنون من أمنيستي في لندن بوقفة رافضة لاعتقال صحفيي الجزيرة الإنجليزية (Getty)

بمناسبة مرور عام على اعتقال زملائنا صحفيي الجزيرة الإنجليزية في مصر "بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد" نظم عدد من الصحفيين والناشطين حول العالم وقفات تضامنية مع الصحفيين المعتقلين معربين عن أملهم في أن يتم إطلاق سراحهم.

ومن جهتها ستبث قناة "الجزيرة أميركا" حلقة بعنوان "الصحافة ليست جريمة" في ذكرى مرور عام على اعتقال صحفيي الجزيرة.

وذكرت القناة في بيان لها أن الحلقة ستناقش أيضا المخاطر المحدقة بالصحفيين حول العالم والتي أدت إلى موت بعضهم واعتقال آخرين.

كما ستسلط الحلقة الضوء على تعليقات من صحفيين وإعلاميين أميركيين بارزين مثل رود ستيوارت وكريستيان أمانبور ودان راذر.

وستقوم "الجزيرة أميركا" بالدعوة لاستخدام وسم FreeAJStaff# خلال الحلقة، للعمل على رفع مستوى الوعي بقضية الصحفيين الثلاثة المعتقلين، بالإضافة إلى إفساح المجال للتوقيع على عريضة التماس على صفحة القناة على الإنترنت.

وقالت قناة "الجزيرة الإنجليزية" في بيان آخر إن يوم الاثنين سيكون موعدا للصحفيين والأصدقاء حول العالم للتعبير عن تلاحمهم مع زملائنا الثلاثة في محنتهم، مشيرة إلى أن غرف الأخبار التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية عبر العالم ستستقطع بعض الوقت في وقفة تضامنية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مصرية استئناف الزملاء الثلاثة على الأحكام الصادرة بحقهم مطلع يناير المقبل.

وتنتظر أسرة الجزيرة والأسرة الصحفية الأوسع عبر العالم أن أن يدرك الناس حول العالم أن الصحافة فعلا ليست جريمة، وأن تنتهي معاناة صحفيي شبكة الجزيرة يوم الخميس القادم حيث من المقرر أن تنظر المحكمة طعنا تقدم به المحامون ضد الأحكام الصادرة بحبسهم.

زملاؤنا من الجزيرة الإنجليزية خلال محاكمتهم (أرشيف-EPA)

ومنذ اعتقال الزملاء الثلاثة، مرورا بمحاكمتهم، وصولا إلى الحكم عليهم بالسجن، أكدت شبكة الجزيرة مرارا أن القضية مُسيسة. وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً مسؤولون غربيون وجِهات حقوقية دولية.

وقد أعلنت السلطات الأسترالية أنه من غير المرجح أن يتمكن غريستي، مراسل شبكة الجزيرة، من الخروج من السجن قريبا.

ونقلت وزيرة الخارجية جولي بيشوب عن نظيرها المصري سامح شكري قوله إن عليها ألا تتوقع أي تغيير قبل جلسة محكمة الاستئناف المقررة في الأول من يناير.

وفي تعليقها على استمرار اعتقال صحفيي الجزيرة بمصر قالت مديرة الأبحاث بمنظمة "مراسلون بلا حدود" لوسي موريون إنه "أمر يثير الغضب، فما كان ينبغي سجنهم في المقام الأول أو بقاؤهم طول هذه الفترة في السجن بسبب عملهم الصحفي" مشيرة إلى أن هذا الأمر يوضح مدى التراجع في حرية التعبير وحرية الصحافة في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي لندن، نظم صحفيون هناك وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية ولفتت مراسلة الجزيرة مينا حربلو إلى أن هذه الوقفة "الصامتة" انضم إليها عدد من الناشطين الحقوقيين في مجال حماية الصحفيين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان إضافة إلى برلمانيين وزملاء في المهنة.

وقالت حربلو إن هؤلاء المتظاهرين يطالبون أيضا بالإفراج الفوري عن صحفيي قناة الجزيرة، كما أنهم يقفون تضامنا مع كل الصحفيين في العالم الذين يدفعون ثمنا باهظا لمجرد أدائهم مهمتهم.

من جهة أخرى وفي سياق فعاليات التضامن مع الصحفيين حول العالم ومع صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر تمنى مدير مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية "أيمن مهنا" أن تلغى التهم الموجهة إلى الصحفيين الثلاثة وأن يطلق سراحهم بشكل فوري، واعتبر أن هذا الملف سياسي بامتياز له صلة بسوء العلاقات بين مصر وقطر، ومن المرفوض أن يدفع الصحفيون ثمن الخلافات السياسية بين الدول.