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إنقاذ 265 شخصا من على متن عبارة قبالة اليونان

29/12/2014
 

أفادت البحرية الإيطالية أن فرق الإغاثة تمكنت خلال الليل من انتشال 265 شخصا، من عبارة اشتعلت فيها النيران، أمام سواحل اليونان لكن لا يزال هناك أكثر من 200 شخص على متنها.

وتمكنت طائرات الهليكوبتر من انتشال الركاب من الطابق العلوي للعبارة "نورمان اتلانتيك" التي اشتعلت فيها النيران، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد. وبدأت في الانجراف وسط الأمواج المتلاطمة في منطقة بين اليونان وإيطاليا.

وذكرت البحرية الإيطالية، أن فريقا طبيا متواجدا على متن العبارة لمساعدة 213 من أفراد الطاقم والركاب الذين مازالوا في انتظار إجلائهم.

وبعد أن أعاق الطقس السيء جهود الانقاذ الأولى، وحال دون اقتراب سفن أخرى من العبارة متعددة الأسطح بدأت طائرات الهليكوبتر الإيطالية واليونانية عملية الإجلاء الجوية الصعبة مساء أمس.

وتأكدت وفاة شخص أمس كما وردت أنباء عن إصابة أربعة. وتم نقل الكثير من الركاب إلى جالاتينا في جنوب إيطاليا.

وكانت العبارة التي ترفع علم إيطاليا، وتستأجرها شركة يوناينة لتسيير العبارات، تبحر بين باتروس في غرب اليونان وأنكونا في إيطاليا، وعلى متنها 478 من أفراد الطاقم والركاب، وأكثر من 200 سيارة حينما اشتعلت فيها النيران.

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