إندونيسيا تطلب مساعدة أميركا للعثور على الطائرة المفقودة

رجال البحث والإنقاذ يستعرضون معدات حديثة ستستخدم للبحث عن الطائرة (EPA)

قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن اندونيسيا طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحديد موقع طائرة إير آسيا التي فقدت الأحد وعلى متنها 162 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جيف رتكي في الإيجاز الصحفي اليومي "تلقينا اليوم طلبا بالمساعدة في تحديد موقع الطائرة "المفقودة" ونبحث ذلك الطلب لإيجاد أفضل وسيلة يمكننا بها تلبية طلب إندونيسيا للمساعدة".

وكان رئيس الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ قد قال في وقت سابق إن المعطيات المبدئية المتوفرة طبقاً للتقديرات ترجح أن الطائرة المفقودة قد سقطت في البحر في الوقت الذي أرسلت فيه بلدان من أنحاء القارة الآسيوية سفنا وطائرات للمساعدة في عمليات التفتيش.

واختفت الطائرة التابعة لشركة إندونيسيا إير آسيا، والتي كانت على متنها 162 راكبا بعد إخفاق الطيار في الحصول على إذن بتغيير مسارها، والارتفاع بها لتفادي عاصفة خلال رحلة من مدينة "سورابايا" الإندونيسية إلى سنغافورة الأحد.

تواصل عمليات البحث عن الطائرة المفقود (EPA)

وقال تاتانغ زين الدين نائب مسؤول العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه-320 لم تصدر أي نداء استغاثة، واختفت فوق بحر جاوة بعد خمس دقائق من طلب تغيير مسارها.

وأضاف زين الدين إنه قد استؤنفت عمليات البحث عن الطائرة مشيرا إلى أن العمل سيتركز شرق جزيرة بيليتونغ التي تقع في بحر جاوه، قبالة الساحل الشرقي لسومطرة مشيراً إلى أن أربع طائرات ستشارك في العملية بمساعدة مختلف أجهزة البحث والإنقاذ في المدن حول المنطقة، إضافة لوصول زوارق وطائرات من ماليزيا وسنغافورة للمساعدة في تحديد موقع الطائرة.

وتوقع المسؤولون وصول زوارق وطائرات من ماليزيا وسنغافورة في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تحديد موقع الطائرة.