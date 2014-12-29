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إندونيسيا: الطائرة المفقودة ربما تكون في قاع البحر

29/12/2014
 

قال مسؤول إندونيسي إن طائرة إير آسيا المفقودة قد تكون في قاع البحر بعد أن كان يعتقد أنها تحطمت قبالة الساحل الإندونيسي في الوقت الذي أرسلت فيه بلدان من أنحاء القارة الآسيوية سفنا وطائرات لتساعد في عمليات التفتيش.

واختفت الطائرة التابعة لشركة إندونيسيا إير آسيا والتي تقل كانت تقل 162 شخصا بعد أن أخفق الطيار في الحصول على إذن بتغيير مسارها والطيران بشكل أعلى لتفادي عاصفة خلال رحلة من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة أمس.

وقال المسؤولون إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه-320 لم تصدر أي نداء استغاثة واختفت فوق بحر جاوة بعد خمس دقائق من طلب تغيير مسارها الذي رفض نظرا لكثافة حركة الطيران.

وقال سويلستيو رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية للصحفيين  لدى سؤاله عن مكان الطائرة المحتمل "نتوقع بناء على جهودنا المنسقة  أن تكون في قاع البحر."

وقال مسؤول كبير في مديرية الطيران المدني الإندونيسية  إن السلطات لديها بيانات الرحلة على الرادار وتنتظر أن تحدد فرق التفتيش والإنقاذ مكان حطام الطائرة قبل أن تبدأ التحقيق في سبب الحادث.

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